As autoridades do Quénia emitiram este domingo um alerta nacional perante a nova vaga de chuvas torrenciais, que já causaram 18 mortos durante o fim de semana.

O mais recente balanço, divulgado pelo Ministério da Administração Interna, confirmou pelo menos nove mortos na região oriental do Quénia, onde corre o leito do grande rio Tana, três na região centro, dois na zona da costa, dois em Nairóbi e dois no Grande Vale do Rift.

O Tana representa o maior risco, com 59 zonas do condado em alerta máximo devido à possibilidade de transbordo no sistema de barragens dos Sete Afluentes.

A anterior vaga de chuvas no país provocou cerca de 108 mortos e fez deslocar mais de 2.700 famílias até ao final de março.

As inundações atuais afetaram cerca de 6.600 pessoas em Nairóbi, a capital.

Nos condados do centro do Quénia, incluindo Kirinyaga e Kiambu, há registo de inundações em habitações e da destruição de infraestruturas essenciais, como pontes e estradas.

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