O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso laranja na terça-feira devido à previsão de períodos de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo entre as 03h00 e as 06h00 de terça-feira, passando depois a laranja até às 12h00.

De acordo com o IPMA, o arquipélago da Madeira passa depois a aviso laranja entre as 12h00 e as 21h00 de terça-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no arquipélago da Madeira céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, mais intensa a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da tarde, vento fraco a moderado de sul/sueste e pequena subida de temperatura.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 17 e os 22 graus Celsius e no Porto Santo entre 15 e os 22 graus.

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