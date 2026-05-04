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Austrália e Japão assinaram esta segunda-feira seis acordos estratégicos que abrangem segurança económica, energia, minerais críticos, defesa e cibersegurança, reforçando uma aliança num cenário internacional incerto, anunciaram o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e a homóloga japonesa, Sanae Takaichi.

Os dois líderes destacaram a assinatura da Declaração sobre Cooperação em Segurança Económica, acompanhada por outros cinco acordos sobre segurança energética, minerais críticos, cooperação em defesa, cibersegurança e um novo diálogo estratégico entre governos, empresas e sociedade civil numa conferência de imprensa conjunta sem perguntas após uma reunião em Camberra.

O pacote visa reforçar a resiliência das cadeias de abastecimento, especialmente em energia, alimentos e recursos estratégicos, impulsionar o desenvolvimento de tecnologias críticas como a inteligência artificial e a computação quântica, e aprofundar a integração das indústrias de defesa de ambos os países.

Prevê também manter abertos os fluxos comerciais de energia, coordenar respostas a crises e fomentar o investimento conjunto em minerais críticos, considerados um pilar fundamental da relação bilateral.

Takaichi classificou as conversações como “altamente produtivas” e assegurou que a cooperação bilateral atingiu um nível que pode ser descrito como de “quase aliados”, com uma maior coordenação em questões de segurança regional, assim como em parcerias como o Quad, composto pelos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, centrada na cooperação em matéria de segurança marítima, tecnologias críticas, alterações climáticas, segurança sanitária e infraestruturas.

Albanese sublinhou que ambos os países trabalharão para promover um Indo-Pacífico “livre, aberto e estável” e destacou que a nova agenda conjunta marca o rumo da relação para as próximas décadas, num ano simbólico em que se comemora o 50.º aniversário do tratado bilateral de amizade.

Os acordos surgem num contexto de crescentes tensões geopolíticas e perturbações nos mercados energéticos globais decorrentes do conflito no Médio Oriente, bem como da crescente influência da China no Indo-Pacífico e do peso de Pequim em setores estratégicos como as cadeias de abastecimento e os minerais críticos.

Tóquio e Camberra concordaram ainda em consultar-se mutuamente face a eventuais contingências em matéria de segurança económica e em avaliar medidas conjuntas para mitigar riscos.

O Japão é o terceiro parceiro comercial bilateral da Austrália e o seu segundo maior mercado de exportação.