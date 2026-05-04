Princesa Eugenie está grávida do seu terceiro filho. Bebé deve nascer no verão deste ano

O Buckingham Palace vai receber mais um membro no verão deste ano. A Família Real Britânica anunciou numa publicação na sua página do Instagram e do X que a princesa Eugenie está grávida do seu terceiro filho. “Sua Alteza Real, a Princesa Eugenie, e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar que aguardam o nascimento do seu terceiro filho”, diz a legenda da imagem.

Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting their third child together, due this summer. August (aged 5) and Ernest (aged 2) are also very excited to have another sibling join the family. His Majesty The King… pic.twitter.com/gO91cRJO7u — The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2026

Eugenie, de 36 anos, e Jack, 40, são pais de August (5 anos) e Ernest (2 anos), que estão “entusiasmados” com o facto de terem mais um irmão ou irmã, diz o comunicado na rede social. Na fotografia, os dois seguram uma ecografia da mãe. Não foi ainda revelado se é um menino ou menina, mas o Rei Carlos III do Reino Unido, que é tio de Eugenie, já foi informado sobre o bebé e está “encantado com a notícia”. Será este o 15º membro na linha de sucessão ao trono britânico.

Quando nascer, o bebé real britânico pode ainda visitar Portugal, a considerar que Eugenie vive entre Londres e a Comporta, onde tem uma casa em que costuma passear com o marido e os filhos. No seu perfil pessoal, a princesa escreveu: “Bebê Brooksbank a caminho em 2026!”. Eugenie é filha dos ex-duques de Iorque, André Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson e casada com Brooksbank desde 2018.