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Princesa Eugenie está grávida do seu terceiro filho. Bebé deve nascer no verão deste ano

Este artigo tem mais de 6 meses

Numa fotografia partilhada nas redes sociais, August e Ernest seguram a ecografia do irmão ou irmã, cujo nascimento está previsto para o verão deste ano. Sexo do bebé ainda não foi revelado.

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Os filhos de Eugenie e Jack estão "entusiasmados" com o facto de terem mais um irmão ou irmã

Instagram The Royal Family

Os filhos de Eugenie e Jack estão "entusiasmados" com o facto de terem mais um irmão ou irmã

Instagram The Royal Family

O Buckingham Palace vai receber mais um membro no verão deste ano. A Família Real Britânica anunciou numa publicação na sua página do Instagram e do X que a princesa Eugenie está grávida do seu terceiro filho. “Sua Alteza Real, a Princesa Eugenie, e o Sr. Jack Brooksbank têm o prazer de anunciar que aguardam o nascimento do seu terceiro filho”, diz a legenda da imagem.

Eugenie, de 36 anos, e Jack, 40, são pais de August (5 anos) e Ernest (2 anos), que estão “entusiasmados” com o facto de terem mais um irmão ou irmã, diz o comunicado na rede social. Na fotografia, os dois seguram uma ecografia da mãe. Não foi ainda revelado se é um menino ou menina, mas o Rei Carlos III do Reino Unido, que é tio de Eugenie, já foi informado sobre o bebé e está “encantado com a notícia”. Será este o 15º membro na linha de sucessão ao trono britânico. 

Quando nascer, o bebé real britânico pode ainda visitar Portugal, a considerar que Eugenie vive entre Londres e a Comporta, onde tem uma casa em que costuma passear com o marido e os filhos. No seu perfil pessoal, a princesa escreveu: “Bebê Brooksbank a caminho em 2026!”. Eugenie é filha dos ex-duques de Iorque, André Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson e casada com Brooksbank desde 2018.

Em fevereiro deste ano, André Mountbatten-Windsor foi detido por suspeita de má conduta no exercício de cargo público. Em março, ao Observador, o autor de Entitled: The Rise and Fall of the House of York, Andrew Lownie, afirmou que os casos de corrupção na coroa foram encobertos pela rainha e pelo atual rei.

[As fotografias da câmara de Carlos Castro são apenas um dos elementos de prova a que o Observador teve acesso. Os ficheiros da investigação permitem reconstituir como a relação com Renato Seabra se começou a deteriorar, dias antes do homicídio num hotel de luxo em Nova Iorque. Ouça o quarto episódio de “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, narrado pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir também aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

Proponha uma correção, sugira uma pista: lfaria@observador.pt

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