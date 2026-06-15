Os Açores contam no verão IATA com 16 companhias aéreas e ligações diretas a 12 países da Europa, América do Norte e África, afirmando-se “cada vez mais como um destino para todo o ano”, foi esta segunda-feira anunciado.

De acordo com o Governo Regional, “os Açores iniciam o verão IATA (sigla em inglês da Associação Internacional de Transporte Aéreo) 2026 com um marco histórico na sua conectividade aérea internacional, assinalado pela entrada de três novas companhias de referência — Air Canada, WestJet e Austrian Airlines — consolidando a Região como um destino atlântico de excelência, cada vez mais competitivo e global”.

A Air Canada e a WestJet iniciaram operações para o arquipélago nos dias 12 e 13 de junho, respetivamente, enquanto a Austrian Airlines realiza o seu voo inaugural no próximo dia 30.

“Este reforço traduz-se num salto qualitativo e quantitativo sem precedentes na acessibilidade aérea ao arquipélago”, sublinha o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), em nota de imprensa.

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, que esteve presente na chegada dos dois primeiros voos inaugurais, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, destacou a relevância estratégica deste momento.

“No verão IATA 2026, os Açores contam com 16 companhias aéreas, mais de 30 rotas e ligações diretas a 12 países da Europa, América do Norte e África, traduzindo um novo patamar de conectividade e afirmação internacional da Região”, anunciou Berta Cabral.

No total, estas novas ligações representam “um aumento significativo da capacidade disponível, a diversificação de mercados emissores e um reforço inequívoco da projeção internacional dos Açores”, refere o executivo açoriano.

“O Canadá emerge como um dos principais motores desta nova fase de crescimento, com duas novas ligações diretas a partir de Toronto”, acrescenta.

A Air Canada iniciou a sua operação inédita para os Açores com três ligações semanais (terças, quintas e sábados), até início de setembro, totalizando 38 rotações e mais de 6.400 lugares de chegada. Com esta aposta, Ponta Delgada torna-se o terceiro destino da companhia em território nacional.

Já a WestJet reforça a conectividade com três frequências semanais (segundas, sextas e domingos) até 25 de setembro, assegurando 46 rotações e mais de 8.000 lugares disponibilizados.

Para Berta Cabral, “as novas ligações consolidam a presença dos Açores no mercado canadiano, reforçam os laços profundos com a diáspora e ampliam de forma significativa a procura internacional pelo destino”.

O Governo dos Açores destaca ainda o potencial do mercado canadiano e o crescimento sustentado.

De acordo com o executivo regional, em 2025, o Canadá foi o quinto maior mercado externo dos Açores, com mais de 221 mil dormidas, registando um crescimento de 11,4%.

A partir de 30 de junho, a Austrian Airlines inaugura a primeira ligação direta entre a Áustria e os Açores, com um voo semanal durante 11 semanas, operado em Airbus A320 com capacidade para 180 passageiros, sendo “uma ligação estratégica inédita com um mercado que tem vindo a evidenciar forte crescimento (+24,3% em 2025, com mais de 52 mil dormidas), até agora dependente exclusivamente de escalas”.

A entrada da Austrian Airlines reforça igualmente a presença do grupo Lufthansa na Região, complementando as operações já asseguradas pela Lufthansa, Edelweiss e Eurowings, indica.

Berta Cabral, citada na mesma nota, realça que “o crescimento da conectividade aérea é determinante para consolidar o posicionamento dos Açores no panorama internacional, diversificar mercados e gerar novas oportunidades para o setor, sempre com uma abordagem sustentável”.

A governante destacou também o trabalho conjunto desenvolvido entre os Governos dos Açores e da República, a VisitAzores, o Turismo de Portugal, companhias aéreas e operadores turísticos, numa “estratégia coordenada orientada para um crescimento sustentado do setor”.

A tutela adianta ainda que o turismo representa mais de 1.200 milhões de euros de Valor Acrescentado Bruto, cerca de 20% do VAB (Valor Acrescentado Bruto) regional, 17% do PIB (Produto Interno Bruto) e 17% do emprego, com os mercados internacionais que continuam a ganhar relevância, com destaque para a Alemanha, Estados Unidos, Espanha, França e Canadá.

“Os Açores afirmam-se cada vez mais como um destino para todo o ano, com uma oferta versátil e ligações aéreas capazes de responder tanto a estadias prolongadas como a viagens de curta duração”, vincou a secretária regional do Turismo.

Sob o lema “Turismo todo o ano em todas as ilhas”, o Governo dos Açores garante ainda o reforço da aposta na redução da sazonalidade, na distribuição equilibrada dos fluxos turísticos e na valorização de produtos diferenciadores como a natureza, os trilhos pedestres, o termalismo e as experiências integradas.