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Observador lidera ranking de podcasts em Maio. Ficheiros do Caso Carlos Castro outra vez em 4º lugar

No ranking nacional de podcasts em Maio, o Observador volta a liderar em ouvintes semanais (336 mil) e em downloads (3 milhões). Os Ficheiros do Caso Carlos Castro mantêm-se no 4º lugar.

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FOTOILUSTRAÇÃO INÊS CORREIA/OBSERVADOR

FOTOILUSTRAÇÃO INÊS CORREIA/OBSERVADOR

Mais um mês, mais uma liderança do Observador no ranking de podcasts. Em maio, os nossos podcasts foram ouvidos 3 milhões de vezes por 336 mil ouvintes semanais, deixando toda a concorrência a larga distância. O Observador registou o dobro dos downloads do segundo classificado do ranking (o Expresso). SIC Notícias, Rádio Comercial e Rádio Renascença, por esta ordem, ocupam os lugares seguintes até ao quinto.

Em ouvintes semanais, o Observador tem o privilégio de ser escutado por mais 98 mil do que o Expresso. Entre o 3º e o 10º lugar em número de ouvintes surgem SIC Notícias, SIC, Rádio Renascença, Rádio Comercial, Antena 1, RFM, Antena 3 e M80.

Em todo o mercado de podcasts, o Observador consegue captar a preferência de 25% dos ouvintes (um em cada quatro). E 28,4% de todas as audições em Portugal são de podcasts do Observador.

Pode ver aqui o ranking dos meios de comunicação com mais downloads:

Os Ficheiros do Caso Carlos Castro ocupam pelo segundo mês consecutivo o quarto lugar no ranking dos podcasts mais ouvidos, apenas atrás de Extremamente Desagradável (Renascença), O Homem que Mordeu o Cão (Comercial) e Assim vamos ter de falar de outra maneira (SIC).

No top dos 20 podcasts mais ouvidos, há sete do Observador. Além do mais recente podcast plus, surgem ainda: A História do Dia, Guerra Traduzida, Contra-Corrente, E o Resto é História, O Bom, o Mau e o Vilão e Gabinete de Guerra.

São ainda do Observador os podcasts mais ouvidos em Portugal nos noticiários, na nutrição (Aprender a Comer), desporto (E o Campeão é…), língua portuguesa (Português Suave), religião (As Histórias da Bíblia), arbitragem (Sem Falta), ciência (E o Resto é Ciência), carros e condução (Operação Stop).

Pode ver aqui o top dos 100 podcasts mais ouvidos:

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador@observador.pt

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