Observador lidera ranking de podcasts em Maio. Ficheiros do Caso Carlos Castro outra vez em 4º lugar

Mais um mês, mais uma liderança do Observador no ranking de podcasts. Em maio, os nossos podcasts foram ouvidos 3 milhões de vezes por 336 mil ouvintes semanais, deixando toda a concorrência a larga distância. O Observador registou o dobro dos downloads do segundo classificado do ranking (o Expresso). SIC Notícias, Rádio Comercial e Rádio Renascença, por esta ordem, ocupam os lugares seguintes até ao quinto.
Em ouvintes semanais, o Observador tem o privilégio de ser escutado por mais 98 mil do que o Expresso. Entre o 3º e o 10º lugar em número de ouvintes surgem SIC Notícias, SIC, Rádio Renascença, Rádio Comercial, Antena 1, RFM, Antena 3 e M80.
Em todo o mercado de podcasts, o Observador consegue captar a preferência de 25% dos ouvintes (um em cada quatro). E 28,4% de todas as audições em Portugal são de podcasts do Observador.
Pode ver aqui o ranking dos meios de comunicação com mais downloads:
Os Ficheiros do Caso Carlos Castro ocupam pelo segundo mês consecutivo o quarto lugar no ranking dos podcasts mais ouvidos, apenas atrás de Extremamente Desagradável (Renascença), O Homem que Mordeu o Cão (Comercial) e Assim vamos ter de falar de outra maneira (SIC).
No top dos 20 podcasts mais ouvidos, há sete do Observador. Além do mais recente podcast plus, surgem ainda: A História do Dia, Guerra Traduzida, Contra-Corrente, E o Resto é História, O Bom, o Mau e o Vilão e Gabinete de Guerra.
São ainda do Observador os podcasts mais ouvidos em Portugal nos noticiários, na nutrição (Aprender a Comer), desporto (E o Campeão é…), língua portuguesa (Português Suave), religião (As Histórias da Bíblia), arbitragem (Sem Falta), ciência (E o Resto é Ciência), carros e condução (Operação Stop).
Pode ver aqui o top dos 100 podcasts mais ouvidos: