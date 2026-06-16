O secretário-geral socialista recusou esta terça-feira qualquer pressa na preparação da solução de política económica do PS, preferindo “passos muito sólidos” para evitar prometer “soluções milagrosas” que depois não se cumprem, como acusa o atual Governo de fazer.

José Luís Carneiro falou aos jornalistas à chegada para o encontro da plataforma de políticas públicas que vai criar uma estratégia nacional para aumentar salários, valorizar o trabalho e reforçar a competitividade económica e que integra nomes como os ex-ministros Mário Centeno, Fernando Medina e Pedro Siza Vieira.

“O nosso calendário é construirmos uma proposta que seja sólida e que seja alternativa, preferível à política económica do Governo. Há uma coisa que eu quero repetir: nós não devemos ter pressa, nós devemos dar passos muito sólidos”, respondeu aos jornalistas quando questionado sobre qual o calendário para esta proposta.

O secretário-geral do PS insistiu que é preciso “construir esta solução de política económica com tranquilidade”.

O PS, segundo Carneiro, quer “evitar fazer aquilo que fez este Governo, que foi prometer soluções milagrosas” nas várias áreas, incluindo no crescimento económico, que acusa o executivo de Luís Montenegro de depois não cumprir.

“Trata-se de uma ‘solução para um futuro melhor’. Naturalmente que as propostas políticas que se constroem com as pessoas e com as instituições, no nosso caso é para servir o país quando os portugueses entenderem que nós estamos preparados para podermos colocar as nossas propostas ao serviço do país”, respondeu.

Carneiro explicou que neste encontro que esta terça-feira decorre será validada uma “estrutura base” desta estratégia que “está para discussão”.

“Depois vai estar também em discussão com os parceiros sociais e com os diferentes setores da economia nacional para podermos apresentar uma visão alternativa, sólida, para o futuro do nosso país”, explicou.

Uma das preocupações centrais do PS é, segundo o seu líder, “garantir uma convergência de salários com os salários médios europeus”.

“Isso significa que os nossos salários têm de se aproximar do PIB médio europeu, o que significa dar um saldo de cerca de 20 pontos percentuais. Temos de mobilizar todos os motores da economia nacional, temos de os qualificar, temos de os modernizar e temos de ter uma infraestrutura industrial capaz de vencer esses desafios”, explicou.