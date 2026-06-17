O internacional português Bernardo Silva assinou, oficialmente, contrato com o Real Madrid, anunciou esta quarta-feira o clube através de um comunicado publicado no site oficial, onde dá as boas-vindas ao médio.

“O Real Madrid e Bernardo Silva alcançaram um acordo para que seja jogador do Real Madrid nas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028”, lê-se na nota do Real Madrid, que vai ser treinado por José Mourinho na próxima temporada.

O médio de 31 anos esteve perto de rumar para o Barcelona, sendo que também esteve associado ao Atlético de Madrid.

Atualmente ao serviço da seleção portuguesa que vai disputar o Mundial-2026, Bernardo Silva, que completa 32 anos em agosto, cumpriu nove épocas no City, somando 459 jogos e 76 golos desde que o emblema britânico o contratou ao Mónaco, em 2017, por 40 milhões de euros.