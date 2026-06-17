Dezenas de sírios voltaram a manifestar-se esta quarta-feira à noite em Damasco, para exigir a responsabilização dos apoiantes do presidente deposto Bashar al-Assad, num país que ainda está a recuperar de anos de guerra civil.

As novas autoridades sírias, que iniciaram um processo de justiça de transição, têm vindo a emitir repetidos alertas contra quaisquer “atos de vingança” sob o pretexto de justiça.

Vídeos nas redes sociais, confirmados por moradores e pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR, na sigla em inglês), mostraram dezenas de manifestantes em Mazzeh 86, um bairro predominantemente alauita em Damasco, a comunidade a que pertence o clã Assad.

Alguns manifestantes atacaram lojas e veículos, entoando slogans sectários.

Outros, em frente a uma mesquita num distrito vizinho, exigiram a expulsão dos antigos milicianos das suas casas, o que levou as forças de segurança a intervir.

O bairro de Ach al-Warwar, nos arredores de Damasco e predominantemente alauita, foi palco de manifestações semelhantes na noite de segunda-feira para terça-feira, segundo um fotógrafo da agência France-Presse (AFP).

Antigos milicianos pró-Assad “obrigaram-nos a sair de autocarro” para campos de deslocados no norte da Síria, contou à AFP um dos manifestantes, Abdel Rahman al-Qadri, de 38 anos, antigo combatente de fações da oposição.

Al-Qadri referia-se às evacuações impostas em algumas zonas controladas pelos rebeldes durante a guerra que começou em 2011 e terminou com a deposição de Bashar al-Assad em 2024.

Várias cidades sírias, incluindo Alepo, Idlib, Deir ez-Zor, Raqqa e Hama, têm sido palco de manifestações há vários dias, com slogans a exigir a responsabilização das milícias pró-regime Shabiha e dos funcionários do antigo regime.

Em algumas zonas, estas manifestações degeneraram em ataques contra pessoas e as suas casas.

Mensagens intimidatórias circularam online e em várias províncias sírias, ordenando aos apoiantes do antigo regime que abandonassem as suas casas.

Também circularam vídeos nas redes sociais que mostram pessoas acusadas de ligações ao regime de Assad a serem espancadas na província de Alepo.

O porta-voz do Ministério do Interior, Nour al-Din al-Baba, frisou na segunda-feira que o novo Governo sírio está determinado a levar à justiça os responsáveis pelos crimes cometidos no âmbito do regime de Bashar al-Assad.

O departamento antiterrorismo mantém sob custódia quase 6.000 membros das forças armadas e dos serviços de segurança que serviram sob o comando do presidente deposto, incluindo dezenas de oficiais de alta patente, acrescentou.

O conflito na Síria, que começou em 2011 com a repressão dos protestos pró-democracia, já matou mais de meio milhão de pessoas e desalojou milhões.