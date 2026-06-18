Um acidente entre dois carros na Autoestrada 5 (A5), no sentido Cascais-Lisboa, condicionou o trânsito na manhã desta quinta-feira, confirmou fonte dos bombeiros de Linda-a-Pastora ao Observador.
A mesma fonte adiantou que a colisão, que aconteceu por volta das 7h40 na zona de Queijas, em Oeiras, no quilómetro 7,2, obrigou ao corte da via da esquerda durante a manhã.
A circulação na autoestrada já regressou, entretanto, ao normal, informou a operadora de infraestruturas Brisa.
O acidente provocou uma vítima com ferimentos leves, que foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier pelos bombeiros. No local estiveram sete operacionais e elementos da GNR.
*Notícia atualizada às 14h47
Texto editado por Dulce Neto