O homem detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual de uma menor de 10 anos, nos Açores, ficou esta quinta-feira sujeito a apresentações periódicas e proibido de se aproximar da vítima, disse fonte judicial.

“Depois de presente à autoridade judiciária competente, foram determinadas as medidas de coação de apresentações periódicas no órgão policial da área de residência, proibição de se aproximar da vítima e obrigação de proceder a tratamento de índole psiquiátrica”, disse à agência Lusa a fonte judicial.

O homem de 64 anos foi detido através do Departamento de Investigação Criminal da PJ dos Açores no âmbito de uma investigação que começou em abril numa ilha do grupo Central do arquipélago, “na sequência de denúncia apresentada pela mãe da vítima”, segundo uma nota de imprensa.

As diligências realizadas “permitiram apurar que o suspeito praticou os atos sexuais de relevo no interior de um estabelecimento comercial, aproveitando-se de um momento em que se encontrava sozinho com a criança”, acrescentou a PJ.