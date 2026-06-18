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Os líderes da União Europeia (UE) reúnem-se esta quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas para debater o apoio à Ucrânia, numa fase de avanço do alargamento do bloco, e tentar aproximar posições sobre o próximo orçamento europeu de longo prazo.

Dias depois do arranque de um novo bloco de negociações de adesão com a Ucrânia, que tem estatuto de país candidato desde junho de 2022, os chefes de Estado e de Governo da União deverão reafirmar o apoio político, militar e financeiro a Kiev, bem como a defesa de uma paz “justa e duradoura” face à invasão russa.

A discussão decorre num momento em que o processo de alargamento da UE ganha novo impulso, com Bruxelas a sublinhar a sua dimensão geopolítica e o avanço das negociações de adesão como elemento central para a estabilidade europeia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participa esta quinta-feira no arranque da cimeira europeia de dois dias.

Na sexta-feira, o Conselho Europeu centrará atenções no Quadro Financeiro Plurianual (2028-2034), com os líderes a fazerem o ponto da situação de negociações ainda marcadas por divergências sobre o nível de ambição e as fontes de financiamento.

Além das verbas alocadas, um ponto de tensão continua a ser a criação de novos recursos próprios da UE, que representam cerca de 23% da proposta da Comissão Europeia e dividem os Estados-membros, numa negociação considerada como uma das mais difíceis do ciclo.

Portugal chega a esta fase com um reforço do envelope proposto por Bruxelas, mas as posições continuam em aberto e dependentes do equilíbrio global do orçamento europeu.

Os líderes deverão ainda trocar impressões sobre a competitividade da economia europeia e a relação com a China, bem como sobre a situação no Médio Oriente.

Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.