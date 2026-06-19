Consulte aqui o enunciado do exame e aqui os critérios de correção desta prova que se realizou às 9h30.
A primeira semana de exames nacionais terminou esta sexta-feira com a realização da prova de 11.º ano de Geografia A. Este ano, 18.666 pessoas inscreveram-se nesta prova que dá acesso ao ensino superior, menos 694 que em 2025.
A prova de Geografia A foi a única a realizar-se esta sexta-feira. Segunda-feira serão realizados os exames nacionais de História A, História B e História da Cultura e das Artes às 9h30. À tarde, às 14 horas, é a vez da prova de Literatura Portuguesa.
A primeira fase dos exames nacionais começou terça-feira, dia 16, e continua até 26 de junho. As notas serão divulgadas a 14 de julho e dois dias depois, a 16, inicia-se a 2.ª fase.
Este ano, 31.689 (19%) dos estudantes inscritos nos exames nacionais têm intenção de usar as provas para aceder ao ensino superior, menos do que os 88.637 alunos de 2025.