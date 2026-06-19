O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, considerou esta sexta-feira a visita da comissária europeia Maria Luís Albuquerque à região como sinal “claro e positivo” do reconhecimento da União Europeia (UE) da importância estratégica dos Açores.

Pedro Nascimento Cabral, que recebeu esta sexta-feira na Câmara Municipal, em Ponta Delgada, a Comissária Europeia para os Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos, afirmou que esta visita representa um sinal “claro e positivo” do reconhecimento, por parte das instituições europeias, da importância estratégica dos Açores.

“É fundamental aproximar as instituições europeias dos Açores e permitir que conheçam de perto a nossa realidade. Somos uma região com desafios específicos, desde logo ao nível da insularidade e da logística, mas também com enormes potencialidades de crescimento ligadas ao mar, à sustentabilidade e à inovação”, afirmou o autarca.

Pedro Nascimento Cabral sublinhou que os Açores “ocupam uma posição única no Atlântico Norte, entre a Europa e as Américas, conferindo à União Europeia uma verdadeira dimensão atlântica”.

Para o autarca, “é importante que a Europa continue a olhar para os Açores, compreendendo as dificuldades próprias de uma região ultraperiférica, mas também reconhecendo as oportunidades que existem”.

“Quando os Açores crescem, Portugal cresce e a Europa cresce também”, frisou.

Por sua vez, Maria Luís Albuquerque destacou a importância de proporcionar à sua equipa um contacto direto com a realidade açoriana, uma vez que é uma “oportunidade única de mostrar um espaço que também é a Europa, mas que quem está no centro da Europa tem muita dificuldade em perceber o que significa, na prática, ser uma região ultraperiférica”.

A comissária europeia afirmou que “cada região tem as suas especificidades e a melhor maneira de as compreender é ir, é estar presente”.