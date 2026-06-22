Filipinas. Ataque em escola faz três mortos e cinco feridos

Três estudantes foram mortos e outros cinco ficaram feridos esta segunda-feira num ataque a tiro numa escola secundária em Tacloban, na ilha central de Leyte, nas Filipinas, informaram as autoridades.
A polícia filipina confirmou que o incidente ocorreu por volta das 9h00 (2h00 em Lisboa), na Escola Secundária Nacional de San Jose, e fez três mortos e cinco feridos, que foram transportados para hospitais, de acordo com um comunicado divulgado na rede social Facebook.
As autoridades anunciaram a detenção de uma pessoa e a procura de um segundo suspeito, sem adiantar mais pormenores, enquanto pediam calma à população.
A polícia acrescentou que está a conduzir uma investigação “para determinar as circunstâncias do incidente”.
Minutos depois, a agência de notícias estatal filipina, PNA, noticiou que dois suspeitos tinham sido detidos e que um deles era um aluno de 15 anos, que frequentava o nono ano de escolaridade na instituição.
A Escola Secundária Nacional de San Jose tem mais de 1.500 estudantes.
A PNA confirmou ainda que os mortos e feridos eram estudantes do ensino secundário.
Utilizadores da Internet e meios de comunicação locais divulgaram nas redes sociais vídeos que supostamente mostram o tiroteio dentro de uma sala de aula, nos quais se ouvem vários tiros e gritos.
A PNA divulgou também imagens do segundo suspeito, que foi detido por um grupo de moradores locais, segundo a agência de notícias.
Em julho de 2022, três pessoas foram mortas — incluindo um antigo presidente da câmara de um município na ilha de Basilan, no sudeste do país — e duas ficaram feridas num tiroteio na Universidade Ateneo de Manila, que levou à detenção de uma pessoa.
Os crimes que envolvem o uso de armas de fogo são comuns nas Filipinas, em parte devido à proliferação de armas sem licença, mas ataques contra escolas são relativamente raros.