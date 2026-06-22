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Filipinas. Ataque em escola faz três mortos e cinco feridos

Dois alunos, um deles de 15 anos, foram detidos após um ataque a tiro numa escola secundária em Tacloban que fez três mortos e cinco feridos, dizem as autoridades locais.

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A PNA confirmou ainda que os mortos e feridos eram estudantes do ensino secundário

FRANCIS R. MALASIG/EPA

A PNA confirmou ainda que os mortos e feridos eram estudantes do ensino secundário

FRANCIS R. MALASIG/EPA

Três estudantes foram mortos e outros cinco ficaram feridos esta segunda-feira num ataque a tiro numa escola secundária em Tacloban, na ilha central de Leyte, nas Filipinas, informaram as autoridades.

A polícia filipina confirmou que o incidente ocorreu por volta das 9h00 (2h00 em Lisboa), na Escola Secundária Nacional de San Jose, e fez três mortos e cinco feridos, que foram transportados para hospitais, de acordo com um comunicado divulgado na rede social Facebook.

As autoridades anunciaram a detenção de uma pessoa e a procura de um segundo suspeito, sem adiantar mais pormenores, enquanto pediam calma à população.

A polícia acrescentou que está a conduzir uma investigação “para determinar as circunstâncias do incidente”.

Minutos depois, a agência de notícias estatal filipina, PNA, noticiou que dois suspeitos tinham sido detidos e que um deles era um aluno de 15 anos, que frequentava o nono ano de escolaridade na instituição.

A Escola Secundária Nacional de San Jose tem mais de 1.500 estudantes.

A PNA confirmou ainda que os mortos e feridos eram estudantes do ensino secundário.

Utilizadores da Internet e meios de comunicação locais divulgaram nas redes sociais vídeos que supostamente mostram o tiroteio dentro de uma sala de aula, nos quais se ouvem vários tiros e gritos.

A PNA divulgou também imagens do segundo suspeito, que foi detido por um grupo de moradores locais, segundo a agência de notícias.

Em julho de 2022, três pessoas foram mortas — incluindo um antigo presidente da câmara de um município na ilha de Basilan, no sudeste do país — e duas ficaram feridas num tiroteio na Universidade Ateneo de Manila, que levou à detenção de uma pessoa.

Os crimes que envolvem o uso de armas de fogo são comuns nas Filipinas, em parte devido à proliferação de armas sem licença, mas ataques contra escolas são relativamente raros.

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