O Japão vai aumentar em cinco vezes o custo dos vistos para cidadãos estrangeiros que necessitem de autorização para entrar no país. A medida entra em vigor dia 1 de julho e representa o primeiro aumento destas taxas desde 1978.

De acordo com a BBC, o visto único passará a custar 15 mil ienes (cerca de 80 euros) em vez dos atuais três mil ienes (cerca de 16 euros). O visto de entradas múltiplas, por sua vez, aumentará de seis mil para 30 mil ienes (cerca de 32 para 161 euros).

O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Toshimitsu Motegi, justificou a medida com a necessidade de refletir a inflação e as flutuações cambiais registadas ao longo das últimas décadas. Motegi afirmou, ainda, que o Governo não prevê um impacto imediato na procura turística pelo país.

A desvalorização do iene desde 2021, aliada à recuperação das viagens internacionais após a pandemia, contribuiu para um aumento significativo do número de visitantes. Em 2025, o Japão recebeu um recorde de 42,7 milhões de turistas estrangeiros.

Além da subida das taxas dos vistos, o parlamento japonês aprovou também alterações a outros encargos aplicáveis a cidadãos estrangeiros. O limite máximo da taxa para pedidos de residência permanente passará para 300 mil ienes (1.619 euros), face aos atuais 10 mil ienes (53 euros), enquanto os pedidos de alteração do estatuto de residência ou de prolongamento da permanência poderão custar até 100 mil ienes (539 euros), em comparação com os atuais 10 mil (53 euros).

As autoridades japonesas defendem que estas alterações aproximam os custos cobrados no país dos praticados por outras economias do G7. Nos Estados Unidos, por exemplo, os pedidos de vistos de não imigrante têm taxas entre 185 e 315 dólares (161 e 274 euros), enquanto no Reino Unido um visto de curta duração, válido até seis meses, custa 135 libras (155 euros).

Em paralelo, o Japão continua a avançar na digitalização dos procedimentos de entrada. O sistema Japan eVISA permite já que alguns viajantes apresentem online pedidos de vistos de turismo de curta duração, dependendo da nacionalidade, do país de residência e do motivo da viagem. O Governo prepara ainda o lançamento do JESTA, um futuro sistema eletrónico de autorização de viagem destinado a visitantes atualmente isentos de visto para estadias de curta duração, cuja implementação está prevista para o ano de 2028.