Acompanhe o nosso liveblog sobre a demissão de Keir Starmer
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, agradeceu esta segunda-feira ao primeiro-ministro britânico demissionário, Keir Starmer, pela liderança na defesa da segurança europeia e ucraniana nos últimos dois anos no poder.
“A segurança da Europa e da Ucrânia está mais forte graças a si. Obrigado, caro Keir“, escreveu Ursula von der Leyen na rede social X.
“Muitos líderes levam anos a tornarem-se os estadistas que o Keir se tornou em apenas dois anos”, considerou a responsável na mensagem, publicada após o anúncio.
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou esta segunda-feira que se vai demitir da liderança do Partido Trabalhista, iniciando o processo para a sua sucessão à frente do Governo dois anos após ser eleito com maioria absoluta.