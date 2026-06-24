Um incêndio destruiu, na noite de terça-feira, “várias viaturas” num parque de venda de caravanas e autocaravanas em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto, disse esta quarta-feira à Lusa fonte dos bombeiros locais.
Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, o alerta para o fogo foi dado pelas 23h50 da noite de terça-feira.
A mesma fonte adiantou que “não é certo ainda o número de caravanas e autocaravanas afetadas”.
No local estiveram 43 operacionais, apoiados por 12 viaturas.