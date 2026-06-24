"Príncipe Imperial do Brasil" proibido de entrar em palácio onde diz viver há 40 anos. Família Orléans e Bragança disputa posse da casa

Uma operação policial na cidade de Petrópolis, a cerca de 70 quilómetros do Rio de Janeiro, trouxe à tona novos episódios das disputas judiciais entre os descendentes da família imperial do Brasil.

Dom Pedro Tiago de Orléans e Bragança, de 47 anos, que alega viver há mais de 40 no Palácio do Grão-Pará, saiu para praticar exercício físico no dia 9 de junho. Ao regressar, foi impedido de entrar na casa por seguranças da Companhia Imobiliária de Petrópolis — empresa de gestão dos bens do império que pertence a 30 membros da sua família, incluindo o seu pai, Dom Pedro Carlos de Bourbon de Orléans e Bragança, e os seus tios, Afonso de Bourbon de Orléans e Bragança e Francisco de Orléans e Bragança.

Pedro Tiago insistiu que queria entrar na casa, o que fez com que os seguranças acionassem a Polícia Militar. As forças de segurança terão utilizado bombas de gás lacrimogéneo para afastar o homem do local e registaram a ocorrência na esquadra como “invasão de residência”, noticiou o jornal O Globo. No dia seguinte, Pedro Tiago regressou à casa com os seus advogados, mas não conseguiu abrir as portas: as fechaduras tinham sido trocadas.

A Casa Imperial do Brasil, em nota divulgada nas suas redes sociais, afirmou serem estas “medidas coercivas de caráter arbitrário e desproporcional”. Teve início, então, mais um capítulo do desentendimento judicial entre Pedro Tiago e os demais herdeiros, que desejam vender a casa construída entre 1859 e 1861 originalmente com 12 quartos, vários salões e avaliada em 70 milhões de reais (cerca de 11.88 milhões de euros).