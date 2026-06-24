Um surto que já infetou 222 recrutas na Base Aérea de Lackland, no estado do Texas, obrigou o Pentágono a reverter uma medida que isentava os efetivos militares dos EUA de tomar uma vacina contra a gripe. Deste grupo, quatro vítimas foram hospitalizadas. Foi também registado um morto, sendo que ainda não foi apurado se a sua morte foi causada por contágio desta doença.

De acordo com o canal ABC News, a decisão foi precipitada pelo aumento do número de militares diagnosticados com gripe nesta base aérea, que passou de 159 casos e duas hospitalizações na semana passada para 222 casos e quatro hospitalizações esta terça-feira.

Este surto ocorreu apenas dois meses depois do secretário da Defesa, Pete Hegseth, anunciar ao país que a vacina anual contra a gripe — obrigatória desde 1945 — ia tornar-se opcional para as tropas de todos os ramos das forças armadas dos EUA.

The War Department is once again restoring freedom to our Joint Force. We are discarding the mandatory flu vaccine requirement, effective immediately. pic.twitter.com/9K5W8g0NsD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) April 21, 2026

“Estamos a aproveitar este momento para eliminar quaisquer medidas obrigatórias absurdas e excessivas que apenas enfraquecem as nossas capacidades de combate. Neste caso, isso inclui a vacina universal contra a gripe e a medida obrigatória que a sustenta”, afirmou Hegseth em abril.

“A nossa nova política é simples: se tu, um soldado americano encarregado de defender esta nação, considerares que a vacina contra a gripe é do teu interesse, então és livre de a tomar; deves fazê-lo. Mas não te vamos obrigar”, garantiu.

Segundo o que duas fontes relataram à ABC News, apenas 40% dos novos recrutas que chegaram à Base Conjunta de San Antonio — que além da Base Aérea de Lackland, agrupa também a Base Aérea de Randolph e o Fort Sam Houston do Exército — tinham recebido a vacina da gripe aquando do início do surto, nos primeiros dias de junho.

Perante esta situação, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, garantiu numa declaração prestada ao canal que foram aprovadas exceções à política de Hegseth. Como consequência, tanto o Exército como a Marinha e a Força Aérea dos EUA voltaram a exigir a vacinação contra a gripe aos recrutas em formação básica, garantem as fontes consultadas pela ABC News.

Ainda não se sabe o que aconteceu a Keon McDaniel, o recruta da Força Aérea que morreu no decurso deste surto. De acordo com um comunicado da Força Aérea, McDaniel sofreu uma emergência médica a 12 de junho, sendo transportado para o Brooke Army Medical Center, onde morreu.

A causa da emergência médica está atualmente a ser investigada e está a ser realizada uma análise médica exaustiva para apurar os factos, segundo a Força Aérea, sendo que McDaniel morreu quando já ia na sua sexta semana de treino básico.

De acordo com a ABC News, os recrutas são submetidos a um exame médico antes de se alistarem. No entanto, este tem um âmbito bastante limitado, baseando-se sobretudo numa avaliação do historial médico e numa avaliação clínica pouco exaustiva.