Um surto que já infetou 222 recrutas na Base Aérea de Lackland, no estado do Texas, obrigou o Pentágono a reverter uma medida que isentava os efetivos militares dos EUA de tomar uma vacina contra a gripe. Deste grupo, quatro vítimas foram hospitalizadas. Foi também registado um morto, sendo que ainda não foi apurado se a sua morte foi causada por contágio desta doença.

De acordo com o canal ABC News, a decisão foi precipitada pelo aumento do número de militares diagnosticados com gripe nesta base aérea, que passou de 159 casos e duas hospitalizações na semana passada para 222 casos e quatro hospitalizações esta terça-feira.

Este surto ocorreu apenas dois meses depois do secretário da Defesa, Pete Hegseth, anunciar ao país que a vacina anual contra a gripe — obrigatória desde 1945 — ia tornar-se opcional para as tropas de todos os ramos das forças armadas dos EUA.

“Estamos a aproveitar este momento para eliminar quaisquer medidas obrigatórias absurdas e excessivas que apenas enfraquecem as nossas capacidades de combate. Neste caso, isso inclui a vacina universal contra a gripe e a medida obrigatória que a sustenta”, afirmou Hegseth em abril.

“A nossa nova política é simples: se tu, um soldado americano encarregado de defender esta nação, considerares que a vacina contra a gripe é do teu interesse, então és livre de a tomar; deves fazê-lo. Mas não te vamos obrigar”, garantiu.

Segundo o que duas fontes relataram à ABC News, apenas 40% dos novos recrutas que chegaram à Base Conjunta de San Antonio — que além da Base Aérea de Lackland, agrupa também a Base Aérea de Randolph e o Fort Sam Houston do Exército — tinham recebido a vacina da gripe aquando do início do surto, nos primeiros dias de junho.

Perante esta situação, o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, garantiu numa declaração prestada ao canal que foram aprovadas exceções à política de Hegseth. Como consequência, tanto o Exército como a Marinha e a Força Aérea dos EUA voltaram a exigir a vacinação contra a gripe aos recrutas em formação básica, garantem as fontes consultadas pela ABC News.

Ainda não se sabe o que aconteceu a Keon McDaniel, o recruta da Força Aérea que morreu no decurso deste surto. De acordo com um comunicado da Força Aérea, McDaniel sofreu uma emergência médica a 12 de junho, sendo transportado para o Brooke Army Medical Center, onde morreu.

A causa da emergência médica está atualmente a ser investigada e está a ser realizada uma análise médica exaustiva para apurar os factos, segundo a Força Aérea, sendo que McDaniel morreu quando já ia na sua sexta semana de treino básico.

De acordo com a ABC News, os recrutas são submetidos a um exame médico antes de se alistarem. No entanto, este tem um âmbito bastante limitado, baseando-se sobretudo numa avaliação do historial médico e numa avaliação clínica pouco exaustiva.