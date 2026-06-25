A Rússia poderá voltar a participar, já este ano, numa competição de futebol organizada pela FIFA. A confirmar-se, será algo que irá acontecer pela primeira vez em quatro anos.

De acordo com a agência alemã DPA, todas as federações que integram a FIFA, incluindo a russa e a bioelorrussa, receberam o convite do organismo que regula o futebol internacional para participarem na primeira edição do Mundial de Sub-15, que decorre em outubro deste ano no Azerbaijão.

Em comunicado citado pela agência russa Tass, a FIFA confirma a realização, em 2026 e 2027, das primeiras edições dos campeonatos do mundo de futebol sub-15 masculino e feminino, respetivamente.

Todas as associações-membro vão ser convidadas a participar com as suas equipas masculinas e femininas de sub-15″, diz o comunicado.

A agência DPA confirma que este “todas” inclui as federações da Rússia e da Bielorrússia, que estavam impedidas de participar em todas as competições da FIFA desde março de 2022, na sequência da invasão da Ucrânia. Na altura, vários organismos desportivos tomaram decisões semelhantes.

Nos Jogos Olímpicos de 2024 (Paris) e de 2026 (Milão-Cortina), os atletas russos e bielorrussos puderam participar sob bandeira neutra.

Recentemente, numa entrevista à Sky Sports, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tinha defendido o fim do boicote futebolístico à Rússia, sublinhando que a suspensão da seleção russa não atingiu nenhum objetivo “e apenas criou mais frustração e ódio”.

Na verdade, nunca deveríamos impedir nenhum país de jogar futebol por causa dos atos dos seus líderes políticos”, defendeu Infantino.

Em maio deste ano, o organismo que regula várias modalidades de ginástica a nível global anunciou o levantamento da suspensão que tinha imposto aos atletas russos e bielorrussos em março de 2022. Antes disso, as federações internacionais de natação e de judo tinham tomado decisões semelhantes.