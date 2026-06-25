Júri Nacional de Exames reconhece dificuldades na correção de provas, mas garante que vai cumprir prazo

O Júri Nacional de Exames (JNE) reconhece que o novo sistema digital de correção das provas que permitem aceder ao Ensino Superior traz novos desafios tecnológicos e logísticos. Contudo, e apesar da preocupação de vários professores classificadores, esta entidade garante que os prazos definidos para a divulgação das notas serão cumpridos. Para tal, será apenas alterado o planeamento do processo de classificação.

Os exames nacionais estão a ser classificados de forma digital, “um processo novo e de grande dimensão” que trouxe vários “desafios na área da logística, bem como na vertente tecnológica do processo”, afirma o JNE em comunicado enviado às redações.

Por já antever estes imprevistos, foi logo definido de antemão “um calendário de classificação suficientemente flexível”, que nunca afetasse os prazos definidos para a publicação das notas.

“Assim, tendo em consideração a existência de algumas dificuldades técnicas, que se encontram atualmente a ser solucionadas, o JNE decidiu proceder à alteração do cronograma do processo de classificação”, lê-se no comunicado. De acordo com a norma 03/JNE, dia 23 de junho seriam distribuídas as provas pelos classificadores — o que não foi cumprido. Dia 6 de julho era a data limite para terminar a classificação das provas, sendo estas enviadas por cada agrupamento para o JNE no dia 10 de julho.