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A União Europeia (UE) transferiu esta quinta-feira a primeira parcela de 3,2 mil milhões de euros do empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia.

“Hoje, estamos a transferir a primeira parcela ao abrigo deste empréstimo, mais de três mil milhões de euros em assistência macrofinanceira” à Ucrânia.

Discursando na Conferência sobre a Recuperação da Ucrânia, na cidade polaca de Gdansk, Ursula von der Leyen adiantou que a UE começará “a pagar as primeiras verbas dos seis mil milhões de euros para a produção de drones nos próximos dias”.