A cerca de dois meses e meio de eleições no estado da Saxónia-Anhalt (Alemanha), Martin Reichardt, deputado do partido de extrema-direita AfD no Bundestag — o parlamento federal alemão —, está envolto numa polémica com uma suposta saudação nazi. Uma fotografia de 2020 do presidente da AfD na região da Saxónia-Anhalt, com o braço esquerdo levantado e esticado numa aparente imitação da saudação nazi, num evento privado, foi agora divulgada no âmbito de um podcast de investigação do POLITICO, denominado “Por dentro da AfD”.

Brincadeira ou saudação, o certo é que Martin Reichardt está sob pressão pública devido a esta situação, estando a ser sobretudo visado com críticas dos conservadores do chanceler Friedrich Merz. A polémica ganhou destaque num momento em que as sondagens apontavam para a liderança da AfD naquela região e para uma provável vitória nas eleições estaduais de setembro.

“Não foi uma saudação hitleriana“, garantiu Reichardt ao POLITICO, que esclareceu que o gesto integrava “uma cerimónia humorística de nomeação de cavaleiro“.

Na fotografia em causa, Reichardt surge sorridente, ao meio, com o braço esquerdo levantado e esticado, enquanto um homem, identificado como Markus Motschmann, aparece numa posição subalterna, com um joelho apoiado no chão e um formulário de adesão ao partido nas mãos. Atrás de Reichardt está, ainda, outro indivíduo.

Duas pessoas não identificadas pelo POLITICO que estiveram presentes no convívio registado na fotografia asseguraram que se tratou, de facto, de uma saudação nazi, embora Reichardt negue essa alegação.

???? Exklusiv @politico-Podcast »Inside AfD«: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt zeigte im Beisein von Parteifreunden einen Hitlergruß. Reichardt ist Sachsen-Anhalt-Landeschef und Beisitzer im Bundesvorstand. Recherche mit @PaulinePezold https://t.co/4itkW7Gn0I pic.twitter.com/yFukeCWAyy — Frederik Schindler (@FreSchindler) June 24, 2026

Também o homem que estava diante de Reichardt veio desvalorizar a controvérsia e refutou uma extrapolação do que era visto como uma piada, apesar de confirmar a veracidade da imagem.

“A intenção era ser engraçado. É absolutamente ridículo que isto esteja a ser novamente ampliado“, disse Motschmann. É ainda referido que Motschmann teria usado a expressão “Mein Fuhrer”, usada no III Reich em relação ao líder nazi Adolf Hitler, mas este negou ter proferido essas palavras.

“Uma saudação nazi é uma manifestação de convicção, não um deslize”, contrapôs Sven Schulze, líder do governo conservador do estado da Saxónia-Anhalt, no centro-leste da Alemanha, acrescentando: “Quem faz algo assim não tem lugar num parlamento“.

Por outro lado, a secção da AfD daquele estado alemão já reagiu às informações divulgadas pelo POLITICO, criticando o que designa como “campanha de difamação”.

Neues aus der Hitlerei: Vom krampfhaften Versuch, eine Schmutzkampagne zu starten. Schon seit einigen Tagen erhalten führende Mitglieder der AfD-Sachsen-Anhalt fragwürdige Anfragen von politico-Journalisten. Es solle ein Bild geben, vor sechs Jahren aufgenommen auf dem Hof des… — AfD Sachsen-Anhalt (@AfD_LSA) June 24, 2026

Esta não é a primeira vez que elementos da AfD se envolvem em controvérsias relacionadas com ideias e discursos extremistas, com uma retórica aproximada do nazismo. Por exemplo, o deputado Matthias Moosdorf deverá começar a ser julgado em outubro por uma acusação de uso de “símbolos inconstitucionais”, devido às suspeitas de que teria feito uma saudação nazi no interior do parlamento alemão, em 2023.

De acordo com a lei alemã, é ilegal proceder à exibição pública de símbolos e gestos nazis, incluindo a saudação, independentemente de esta ter sido feita com o braço direito ou o braço esquerdo.

Embora a agência de informações alemã na Saxónia-Anhalt tenha classificado a secção estadual da AfD como uma organização extremista, o partido tem crescido nas sondagens e pode conquistar uma inédita vitória naquele estado.