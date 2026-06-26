Exames nacionais. Uso de imagem de manual comprometeu "rigor exigido" e leva a mudanças nas regras de verificação

A forma como são elaborados os enunciados de provas exames nacionais vai mudar, em virtude da auditoria pedida pelo Ministério da Educação aos procedimentos do EduQA (antigo IAVE) na elaboração da prova de Português de 12.º ano. A Inspeção-geral da Educação e Ciência considera que o uso da mesma imagem já apresentada num manual de preparação da prova comprometeu “o rigor exigido a um processo desta natureza”.

Uma das medidas será “reforçar os procedimentos de verificação de itens previamente publicados”, assim como criar uma base de dados que permita uma consulta a todos os materiais de apoio já publicamente disponíveis.

O Ministério da Educação pediu ao IGEC (Inspeção-Geral da Educação e Ciência) uma auditoria e cerca de uma semana depois chegaram as conclusões. O organismo do Ministério da Educação explica, no relatório elaborado, que a imagem usada no grupo III da prova de Português (e que era igual à imagem que constava num manual de preparação editado pela Leya) “foi selecionada numa fase já adiantada da conceção do exame”.

Por este motivo, os autores da prova não realizaram “uma nova pesquisa no mercado editorial, dado que essa validação ocorrera anteriormente, embora numa altura em que o item do grupo III continha a imagem original”. Esta foi a “principal fragilidade procedimental identificada” nesta auditoria, lê-se no comunicado enviado às redações, e pôs em causa “o rigor exigido a um processo desta natureza”.