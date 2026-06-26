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La Guaira foi a região mais afetada pelos dois sismos que abalaram a Venezuela esta quarta-feira. Nesta localidade a uma curta distância de Caracas, ruíram inúmeros prédios residenciais, mas os tremores de magnitude 7,2 e 7,5 também causaram danos significativos à infraestrutura crítica da região, nomeadamente hospitais.

Assim, naquela noite, surgiram múltiplas imagens a mostrar pessoas debaixo dos escombros, à espera das equipas de resgate que foram destacadas para auxiliar a população após esta catástrofe natural — uma das piores de sempre a atingir o país. Um destes exemplos mostra uma mulher que, devido à inexistência de serviços que a pudessem ajudar, foi forçada a dar à luz em plenas ruínas poucos momentos após os abalos terem terminado.

???????????? Una mujer dio a luz en medio de los escombros en Venezuela, tras los fuertes terremotos que sacudieron al vecino país en la tarde del miércoles 24 de junio. ???? En la oscuridad y con la asistencia de equipos de socorro y voluntarios que se encontraban en el lugar, se… pic.twitter.com/m536e9n4Tb — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 26, 2026

O vídeo difundido nas redes sociais mostra um grupo de cidadãos a rodear uma mulher que estava deitada entre os destroços provocados pela queda de um prédio. Existe uma outra mulher — não sendo claro se tem algum tipo de habilitação médica — que coordena os esforços improvisados de parteira para garantir que o parto vai em frente. O bebé acabou mesmo por nascer ali, à luz das lanternas dos telemóveis que rodeiam a mãe.

Não existe informação sobre o estado de saúde da mãe e do bebé após o momento que ficou captado pelas câmaras. Esta sexta-feira, as autoridades venezuelanas fizeram um novo balanço do número de vítimas após os dois sismos, confirmando a morte de 589 pessoas e dando nota de que existem quase 3.000 feridos resultantes.