O homem suspeito de ter esfaqueado uma mulher num centro comercial de Leiria, na quinta-feira, ficou em prisão preventiva, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte policial.

Após ter sido presente ao juiz de instrução criminal no Tribunal Judicial de Leiria foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, destaca a mesma fonte.

O homem, de 37 anos, que esfaqueou uma mulher num centro comercial de Leiria, pôs-se em fuga de imediato e acabou detido em Lisboa, confirmou à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), na quinta-feira.

Numa nota de imprensa enviada esta sexta-feira, a PSP acrescenta que o homem, que está indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, agrediu a mulher no parque de estacionamento subterrâneo de um centro comercial de Leiria.

Os factos ocorreram cerca das 13h15, quando o homem, “na sequência de um desentendimento, desferiu vários golpes com uma faca na vítima, uma mulher de 46 anos de idade, com quem mantinha uma relação amorosa”.

Segundo a PSP, após a agressão, o homem abandonou imediatamente o local, recorrendo a um táxi que o transportou até ao terminal rodoviário de Leiria, onde viajou de autocarro com destino a Lisboa.

Acabou detido cerca de duas horas após o alegado crime.

O suspeito deixou o seu veículo estacionado no parque subterrâneo, automóvel que foi apreendido para ser alvo de perícias.

“Em estreita articulação entre o Comando Distrital de Leiria e o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, foi possível localizar e intercetar o suspeito na Estação Rodoviária de Sete Rios, em Lisboa, logo após a sua chegada à capital”, acrescenta a PSP, revelando que o suspeito ainda se encontrava “na posse da faca alegadamente utilizada na agressão”.

Após ter sido agredida, a vítima foi prontamente assistida pelos meios de emergência médica no local, sendo posteriormente transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria.

A agência Lusa presenciou no local que a PSP encerrou uma das saídas do estacionamento do referido estabelecimento, logo após a agressão.

“A vítima não corre perigo. É ferida leve”, reforçou a PSP na quinta-feira à Lusa.

Desde o alerta, a PSP “desencadeou um conjunto de diligências urgentes de investigação e recolha de prova, tendo sido determinante a análise das imagens do sistema de videovigilância do centro comercial, que permitiram reconstituir os movimentos do casal momentos antes da agressão, bem como confirmar o percurso efetuado pelo suspeito após os factos”.

A PSP adianta que o detido possui antecedentes policiais relacionados com violência doméstica, nomeadamente “uma ocorrência participada em 2025 envolvendo uma anterior companheira e outra ocorrência registada já durante o presente ano, envolvendo a atual vítima”.