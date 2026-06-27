Os nadadores Diogo Cardoso e Mariana Mendes, ambos do Sporting, sagraram-se este sábado campeões nacionais dos 5 km em águas abertas, durante o Open de Portugal e Campeonato Nacional de Verão, que decorre na Sertã.

Na Praia Fluvial do Trízio, Mariana Mendes gastou 53.24,8 minutos para cumprir os 5 km e deixou a mais de três minutos a segunda classificada, Beatriz Cardeal (Condeixa), que terminou em 56.50,2, à frente da sua colega de equipa Camila Marcelo (57.20,4), que vai participar na prova de juniores nos Europeus de Paris.

Também clara foi a vitória de Diogo Cardoso, que também vai estar nos Europeus e que venceu em 49.44,7 minutos, com o júnior Duarte Marques (Condeixa), também convocado para a capital francesa, a ser segundo, em 51.19,8, enquanto Filipe Cardoso (Gafanha da Encarnação) foi terceiro, em 52,04.