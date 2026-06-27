O piloto britânico George Russell (Mercedes) conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, a oitava ronda da temporada, após uma qualificação marcada pelo despiste de Max Verstappen (Red Bull) na Q3.

Russell bateu o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 0,236 segundos, enquanto o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) ficou em terceiro, a 0,295.

Max Verstappen perdeu o controlo do seu Red Bull na curva 9 e embateu nas barreiras durante a última tentativa de chegar à pole position.

O acidente do neerlandês provocou bandeiras amarelas numa altura em que os pilotos atacavam a segunda e última tentativa da fase decisiva da qualificação, colocando em risco várias voltas rápidas.

O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que tinha a ‘pole’ provisória após as primeiras tentativas da Q3, levantou o pé e não conseguiu melhorar o seu tempo, acabando por cair para o quarto lugar. Já Russell, conseguiu completar a volta, assegurando depois ter reduzido a velocidade na zona das bandeiras amarelas, e bateu Leclerc e Hamilton por cerca de duas décimas de segundo.

“Foi incrível. Foi uma volta fantástica. Vi a bandeira amarela e levantei bastante o pé na curva. Estava cinco décimas mais rápido e saí da última curva ainda duas décimas e meia à frente. Era uma bandeira amarela simples, não dupla, por isso deverá estar tudo bem”, afirmou Russell, citado pela organização.

O piloto da Mercedes ainda esteve sob ameaça de uma penalização, mas escapou a qualquer sanção.

“Foi um dia duro, mas foi muito especial conseguir aquela volta. Tudo pareceu perfeito, por isso estou muito orgulhoso do trabalho que fizemos”, acrescentou.

Com este resultado, Russell parte da primeira posição para a corrida de domingo, à frente de Leclerc, Hamilton e Antonelli. Verstappen ficou com o quinto tempo, apesar do acidente, seguido dos McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri.

Isack Hadjar, no segundo Red Bull, foi oitavo, à frente dos Racing Bulls de Liam Lawson e Arvid Lindblad, que completaram o top 10.

O GP da Áustria tem início às 15:00 locais de domingo (14:00 em Lisboa).