As imagens da flash interview mostram o descontrolo emocional de Marcelo Bielsa. O selecionador do Uruguai tinha acabado de assistir à derrota da sua equipa contra Espanha e à eliminação deste Mundial e não conseguiu conter a irritação. Perante um atraso no início da entrevista, larga um grito: “Faz isso de uma vez!”

Marcelo Bielsa couldn't contain his frustration ???? The Uruguay boss let his emotions show after his side's World Cup exit. pic.twitter.com/8pMzCqMCm6 — Match of the Day (@BBCMOTD) June 27, 2026

A frustração do treinador argentino correspondia ao caminho desastroso da seleção uruguaia desde o início deste campeonato do Mundo — e até desde que Bielsa assumiu o comando da equipa, que ficou em terceiro na Copa América e em quarto na qualificação para o Mundial, sendo agora eliminada depois de dois empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde e a derrota contra Espanha. O jornal uruguaio La Diaria deixou o veredito na sua manchete: “Que fracasso”.

Na conferência de imprensa após o jogo, Bielsa assumia as culpas. “Aquilo que deixo ao futebol do Uruguai é nada. Um treinador que esteve num país três anos e não consegue resultados não pode dizer que deu um contributo”, disse o selecionador. “Um quarto lugar na qualificação não tem qualquer valor, nem um terceiro lugar na Copa América e nem preciso de definir esta performance. Portanto, se me pergunta como é que o meu período será relembrado, é um período que não deixa nada.”

Os jogadores assumiram a tristeza depois do encontro. “Vínhamos com outra expectativa e saímos desiludidos, falhámos a toda a gente”, desabafou Mathías Olivera. “É uma realidade que temos de enfrentar, pedimos desculpa ao nosso povo. Não era o que esperávamos desde o início, mas o futebol tem destas coisas”, completou José María Giménez. O ambiente entre os jogadores, garante o jornal uruguaio El Observador, é de profunda desilusão: “Após a partida, o plantel ficou ‘lixado’ com a eliminação, sentindo mais tristeza e desalento do que propriamente irritação.”

O clima no balneário, porém, já não era bom há algum tempo, devido à tensão entre os jogadores e o treinador Marcelo Bielsa, que tem a alcunha de “El Loco” (“O louco”). Um exemplo do tipo de confrontos que Bielsa mantém habitualmente com as suas equipas foi revelado num livro de memórias de Juan Sebastián “La Brujita” Verón, que foi orientado por Bielsa na seleção da Argentina, recontado pela CNN. Uma vez, o treinador reuniu os jogadores e perguntou-lhes se preferiam defender com uma linha de três ou quatro. Depois de a maioria dizer que preferia quatro, Bielsa respondeu: “Está claro qual é o vosso modelo preferido. Quero anunciar-vos que vamos jogar numa linha de três”.

Agora, frente à seleção do Uruguai, a tensão com os jogadores voltou a fazer-se sentir. Neste último jogo contra Espanha, Bielsa optou por substituir o guarda-redes Fernando Muslera ao intervalo, depois de um falhanço do jogador que permitiu o golo de Espanha. No pós-jogo, o treinador garantiu que o fez a pedido de Muslera — “não foi para minar a confiança dele, mas para a manter”. E, antes do encontro, quatro jogadores da equipa (Valverde, Sergio Rochet, Ugarte e Rodrigo Betancur) reuniram-se com o selecionador para criticar os seus métodos, em particular os treinos físicos exigentes, que dizem potenciar lesões.

No passado, Bielsa já tinha tido um confronto com o histórico Luis Suárez, que anunciou a sua saída da seleção, deixando críticas ao argentino. “Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos dissesse bom dia, não cumprimentava”, disse na altura.

O próprio Marcelo Bielsa admitiu no passado que tem uma personalidade difícil, definindo-se como “tóxico”. “Há tipos tóxicos que só veem o erro, que exigem, que não estão satisfeitos com nada, que só gostam de falar de trabalhar, que vão comer e levam um jornal porque não se querem integrar, para não ter de falar de coisas que os magoem”, afirmou o treinador. “Sabem em que se baseia essa conduta? No medo. Uma pessoa não desfruta por ganhar; teme é perder. Essa obsessão está na procura de recursos que te afastem da derrota e te aproximem da vitória.”

Agora, depois da eliminação deste Mundial, não é claro se Bielsa se manterá ao comando da seleção uruguaia.