O espanhol Raúl Fernández (Aprilia) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, 10.ª ronda do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade.
O piloto espanhol bateu o japonês Ai Ogura (Aprilia) por 0,362 segundos, com o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) em terceiro, a 1,131.
O italiano Marco Bezecchi (Aprilia) terminou no quarto lugar, depois de ter desistido na corrida sprint anterior e de ter falhado a corrida do passado domingo, por castigo, após agredir um comissário de pista.
Líder do campeonato à partida desta prova, Bezzecchi impôs-se ao companheiro de equipa, o espanhol Jorge Martín (Aprilia), segundo classificado do Mundial de MotoGP, que largou da ‘pole position’ e terminou na quinta posição, e ao espanhol Marc Márquez (Ducati), campeão em título, que vinha em recuperação no campeonato e terminou em sexto.
Márquez beneficiou de uma penalização atribuída ao companheiro de equipa, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), por exceder os limites de pista. Campeão em 2022 e 2023, Bagnaia baixou do sexto ao sétimo lugar.
Com estes resultados, Bezzecchi tem, agora, 186 pontos, mais nove do que Martín, que é segundo, e 22 do que DiGiannantonio, que é terceiro.
No domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio dos Países Baixos, 10.ª das 22 provas do Mundial.