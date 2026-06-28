Rock in Rio: a Seleção foi cabeça de cartaz, mas não tocou os "hits"

Na Arena Música e Futebol falta meia hora para o Colômbia — Portugal (terceiro jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo) e já estão centenas de pessoas sentadas de frente para o ecrã gigante. Nas costas, Rod Stewart canta “if you want my body and you think I’m sexy (se queres o meu corpo e me achas sensual)…”, mas o sucesso do cantor britânico de 81 anos parece irrelevante para Rita Sousa e José Sarampo, ambos com 42 anos. “Viemos pela Joss Stone e pelo Shaggy, que são da nossa geração. Vimos o início do concerto de Rod Stewart, mas como não nos diz muito, preferimos vir já instalar-nos para ver a Seleção”, explica Rita ao Observador.

Na edição deste ano, o Rock in Rio Lisboa criou um espaço específico para transmitir as partidas do mundial e, entre jogos, há animação e atividades. Porém, com Portugal a jogar às 00h30 deste domingo, 28 de junho, o festival decidiu transmitir o jogo nos vários ecrãs gigantes espalhados pelo recinto, na zona oriental da cidade, incluindo os três do palco principal. Todos os concertos para aí agendados começaram 30 minutos antes do habitual e, às 00h18, já Rod Stewart se tinha despedido do público.

Há quem abandone o Palco Mundo apressadamente, a tempo de ver a segunda parte do encontro, pelo menos, já em casa. Porém, muitos outros aproveitam os espaços que se vão libertando para se sentarem no chão. É o caso de Bruna Secretário, de 24 anos, e da mãe, Paula Costa, de 52, que estiveram em pé nas últimas horas. “Adorei o concerto [de Rod Stewart]”, garante Paula. “Nunca o tinha visto, foi tudo o que esperava. Ele tem a idade da minha mãe, só que ela está deitada no sofá e ele aqui.”

Quando perceberam que o último jogo da fase de grupos de Portugal no mundial coincidia com o dia no Rock in Rio, ficaram ainda mais radiantes. “Foi maravilhoso descobrir que iam passar o jogo. Onde é que íamos poder vê-lo desta forma, com tanta gente a poder vibrar junta?”