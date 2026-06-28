Um sismo de magnitude 4,1 este domingo foi sentido em Lagos e Portimão, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

O IPMA especifica que o sismo foi registado às 07h59 nas estações da Rede Sísmica do Continente. O epicentro localizou-se a cerca de 70 km a Oeste-Sudoeste do Cabo S. Vicente.

IPMA

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais, diz o IPMA. “Foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Lagos e Portimão (Faro)”, diz o comunicado.

A Rádio Observador contactou os bombeiros de Lagos e os bombeiros de Portimão, que relataram que não sentiram o sismo e que não foram recebidos pedidos de assistência.

*Com Maria da Costa Pinto