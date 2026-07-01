Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho por causa do calor a partir de quinta-feira, estendendo-se na sexta a Coimbra e Leiria, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho é o mais grave e surge numa altura em que Portugal entra num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24º e os 28º.

Na quinta-feira haverá algumas zonas do norte do país sob aviso amarelo (o menos grave), mas na sexta-feira todo o país terá pelo menos aviso laranja.