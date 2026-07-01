Este artigo é da responsabilidade da Ciência Viva

A 1 de julho de 1996, o dia acordou soalheiro, com temperaturas a rondar os 25ºC. Lisboa apresentava a serenidade típica do início do verão atlântico e o Tejo compunha um cenário discreto, quase simbólico, para o arranque de um projeto que queria mudar a relação dos portugueses com a ciência.

Nessa manhã, nas instalações do Ministério da Ciência e Tecnologia, era formalmente lançada a Ciência Viva. Nasce, assim, um programa pioneiro com ambição política clara: aproximar a ciência da sociedade, levando-a às ruas, às escolas e ao quotidiano.

Portugal vivia então os primeiros meses de governação de António Guterres, num ciclo marcado pela aposta na educação e na qualificação. À frente da tutela da ciência, José Mariano Gago defendia uma cultura científica mais aberta e próxima dos cidadãos.

Passados 30 anos, a missão continua. Ao longo de 2026, a Ciência Viva assinala o seu percurso com os Festivais Geração Ciência, levando novamente a ciência para o espaço público, como prática consolidada de participação, descoberta e encontro com as pessoas. De norte a sul do país, sem esquecer os Açores e a Madeira, entre iniciativas já realizadas e outras por acontecer, a celebração faz-se no terreno, com diferentes formatos e públicos, refletindo a diversidade de uma rede que foi crescendo ao longo de três décadas.

De região em região, os Festivais Geração Ciência marcam a agenda

2.ª edição Alto Minho Science Fest | Festival Geração Ciência em Arcos de Valdevez 4 fotos

Cada edição dos Festivais Geração Ciência é organizada por um Centro Ciência Viva anfitrião, em colaboração com escolas, autarquias, universidades e politécnicos, institutos de investigação, associações locais e empresas. O objetivo é valorizar a ciência como parte da identidade de cada comunidade e envolver diferentes públicos em atividades práticas, inclusivas e inspiradoras.

A programação estende-se ao longo do verão. Entre os dias 17 e 19 de julho, a “Astrofesta”, no Centro Ciência Viva de Constância – Parque de Astronomia, junta interessados em astronomia para um programa diversificado, com workshops de observação solar e noturna, cafés de ciência, palestras e múltiplas atividades de divulgação científica. Já a 24 e 25 de julho, a celebração acontece em Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, que assinala o seu 27.º aniversário durante o Festival Geração Ciência. Nos dois dias de programação gratuita, o maior Centro Ciência Viva do país reúne cientistas, artistas e animadores num programa que mostra que a ciência está em todo o lado.

Ao mesmo tempo, a iniciativa “Astronomia na Praia”, que nasceu com a própria Ciência Viva em 1996, volta a convidar o público a observar o céu em pleno período de férias, agora com o nome “Ciência Viva no Verão” e alargada a outras áreas da ciência. Nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto, assinala-se este aniversário com um programa especial dedicado à Astronomia e à observação do Sol, em antecipação do momento mais aguardado do verão.

Nos dias 10 e 11 de agosto, o Festival Geração Ciência em Bragança prepara o público para o eclipse do Sol de dia 12, visível na sua totalidade no Parque Natural de Montesinho. A região será um ponto privilegiado de observação, que deverá atrair visitantes de todo o país – e não só.

Trinta anos depois daquele dia soalheiro de julho, a ciência continua na rua. O que começou como um projeto de aproximação da ciência à sociedade transformou-se numa rede dinâmica, feita de pessoas, lugares e experiências que atravessam gerações.

Os festivais que hoje percorrem o país celebram o caminho feito, mas apontam também para o futuro: um país onde a ciência não é apenas conhecimento, mas cultura partilhada. E onde, tal como em 1996, tudo começa com a curiosidade de olhar o mundo e querer compreendê-lo.

Consulte aqui o Programação dos Festivais Geração Ciência.