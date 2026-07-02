O selecionador inglês, Thomas Tuchel, pediu aos pais que deixem os filhos ver o jogo de Inglaterra com o México — que será realizado à meia-noite de domingo para segunda-feira da próxima semana —, mesmo que implique faltarem às aulas no dia seguinte.

“Escrevam uma justificação e deixem-nos ver”, afirmou Tuchel, citado pelo The Independent, que realça que “há tanta escola para frequentar, mas o Campeonato do Mundo é de quatro em quatro anos“.

“Vai haver um grande jogo daqui a quatro dias e precisamos do apoio de todos, especialmente das crianças”, reforçou.

Em resposta, um porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer afirmou à Sky News que “as crianças devem estar na escola na segunda-feira, mas os pais vão tomar as suas decisões”.

Ainda antes das declarações de Tuchel, já a ministra da Educação do Reino Unido tinha abordado o assunto. Bridget Phillipson publicou um artigo no Daily Express onde diz que os pais poderiam enfrentar um “dilema” perante o entusiasmo das crianças para com o Mundial. “As crianças estarão ansiosas para ver cada minuto e eu sei que os pais enfrentarão um dilema. ‘Devo deixá-las ficar acordadas até mais tarde? E se estiverem cansadas na manhã seguinte, um dia de folga da escola realmente faz diferença?'”, afirmou Phillipson. No entanto, a mensagem da ministra é clara: “tudo o que peço é que as crianças estejam na escola no dia seguinte”.

Também o deputado conservador Andrew Griffith, ministro-sombra dos tories para o Comércio, pediu “senso comum” e admitiu que estará a “assistir e a torcer” pela seleção nacional. “Professores, diretores, podem decidir quão árduo ou leve é o currículo escolar”, afirmou à Sky News, prevendo que algumas pessoas possam sair “um pouco mais cedo do trabalho” na segunda-feira. “A segunda-feira pode não ser o dia mais produtivo. Mas não acho que devamos ter um feriado.”

(atualizado às 14h50 com a reação do gabinete do primeiro-ministro britânico)