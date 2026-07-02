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A Câmara de Faro vai disponibilizar a partir desta quinta-feira equipamentos municipais para servirem como abrigos temporários climatizados para proteger a população mais vulnerável face “à onda de calor extremo”, anunciou a autarquia.

O município indicou que os espaços vão funcionar, entre esta quinta-feira e 10 de julho, na biblioteca municipal, na segunda-feira, entre as 14h30 e as 19h30, e de terça a sexta-feira, entre as 9h30 e as 19h30. Nas piscinas municipais, o horário de funcionamento será todos os dias das 11h às 18h.

Já o espaço no pavilhão municipal da Penha vai funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 11h.

Para fazer face à onda de calor, a autarquia anunciou ainda que vai colocar vários pontos de água potável na baixa da cidade de Faro.

Segundo a autarquia, os espaços climatizados funcionam como zonas de conforto térmico, “permitindo à população procurar alívio temporário do calor, sobretudo em situações de maior exposição, isolamento social ou ausência de climatização adequada em casa”.

A medida integra o conjunto de ações recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), lê-se na nota.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou até domingo o aviso vermelho devido ao calor em 10 distritos do litoral e do interior sul do país.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está esta quinta-feira ativo nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, assim como em Santarém e Lisboa.

Na sexta-feira, estarão sob aviso vermelho por causa do calor os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja. Em todos os casos este nível permanece ativo até às 6h de domingo.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa um período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

Por causa da onda de calor, os hospitais ativaram o nível mais baixo dos planos de contingência.