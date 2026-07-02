Um homem ficou em prisão preventiva pela suspeita da prática de crimes de roubo contra idosos no concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, informou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Fonte da GNR disse à agência Lusa que o homem, de 25 anos, é suspeito de dois roubos contra idosos, estando a ser investigado deste abril.

No primeiro caso, recorrendo ao método do roubo por esticão na via pública, apoderou-se de um fio de ouro que um idoso trazia.

No segundo, entrou num estabelecimento comercial e retirou anéis e fios de ouro a duas idosas, levando de seguida tabaco e dinheiro da caixa registadora.

Ao puxar os anéis, feriu os dedos das senhoras e, ao empurrá-las, estas caíram no chão, tendo necessitado de tratamento hospitalar”, explicou a mesma fonte.

No decurso das investigações, a GNR realizou buscas domiciliárias e não domiciliárias nas localidades de Lisboa e Torres Vedras.

Nessas diligências foram apreendidos uma arma, um telemóvel e vários fios e pulseiras, que terão resultado dos roubos por ele efetuados.

O homem, que, segundo a mesma fonte, se encontra referenciado por outros crimes de furtos e roubos, foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Sintra.

Face à gravidade e reiteração dos crimes, foi-lhe aplicada a medida de prisão preventiva”, adiantou a GNR em comunicado.

A operação policial contou com a colaboração de meios da PSP.