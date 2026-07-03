Portugal venceu a Croácia e apurou-se para os oitavos de final do Mundial 2026, mas a exibição da Seleção Nacional esteve longe de ser brilhante. E logo a começar por Cristiano Ronaldo, que marcou pela primeira vez na fase a eliminar de um Campeonato do Mundo, mas só tocou uma vez na bola dentro da grande área e foi para converter a grande penalidade.

O triunfo português pode ser explicado a partir dos números e muito através de Gonçalo Ramos, que continua a manter um registo impressionante no Campeonato do Mundo e mantém-se numa lista que só integra Pepe, Nuno Gomes e Raphael Guerreiro.

41. Cristiano Ronaldo é o mais velho de sempre a jogar na fase a eliminar de um Mundial

Só por estar em campo, Cristiano Ronaldo já estava a quebrar mais um recorde. Aos 41 anos, o capitão da Seleção Nacional tornou-se o mais velho de sempre a disputar um jogo a eliminar num Campeonato do Mundo. Entre Europeus e Mundiais, o avançado português leva agora um total de 56 jogos em fases finais de competições de seleções — mais do que qualquer outro jogador de campo europeu, sendo que o segundo nesta lista, Luka Modric e com 39, também estava em campo em Toronto.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo tornou-se no jogador mais velho de sempre a disputar um jogo da fase a eliminar de um Campeonato do Mundo. ????⚽ pic.twitter.com/Hevs98KcYQ — Playmaker (@playmaker_PT) July 2, 2026

1. Cristiano Ronaldo nunca tinha marcado na fase a eliminar do Campeonato do Mundo

Apesar dos tais 56 jogos em Europeus e Mundiais, só esta quinta-feira é que Cristiano Ronaldo conseguiu atingir um patamar: marcar em jogos a eliminar num Campeonato do Mundo. O golo que o capitão da Seleção Nacional apontou à Croácia em Toronto foi mesmo o primeiro da carreira em Mundiais que não aconteceu ainda na fase de grupos, com o avançado a tornar-se também e logicamente o jogador mais velho de sempre a disputar um jogo a eliminar na maior competição de seleções do mundo.

????????Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo numa fase a eliminar de um ????Mundial. Demorou menos 154 minutos do que ????????Lionel Messi:

637 minutos vs Croácia (2026)

791 minutos vs Austrália (2022) pic.twitter.com/Z4hPw22t12 — Playmaker (@playmaker_PT) July 3, 2026

1. Cristiano Ronaldo só tocou uma vez na bola dentro de área — e foi para marcar o penálti

Contudo, nem tudo foram rosas na exibição de Cristiano Ronaldo. O avançado foi substituído já perto do fim, com Roberto Martínez a retirá-lo de campo pela primeira vez no Mundial 2026 para recuperar com a entrada de Rúben Neves um meio-campo destruído, e despediu-se do relvado com uma estatística que acaba por ser o espelho do que fez em Toronto: o único toque na bola que deu dentro da grande área da Croácia foi mesmo o remate da grande penalidade que converteu, já que na outra ocasião em que aconteceu o lance acabou por ser anulado por fora de jogo.

1 – Cristiano Ronaldo's penalty against Croatia was his only touch inside the opposition box in his 81 minutes spent on the pitch. It was also his first-ever goal in the knockout stages of the World Cup. Breakthrough. pic.twitter.com/Tp8PrO9rp5 — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

5. As ocasiões flagrantes criadas por Portugal

Portugal criou cinco ocasiões flagrantes contra a Croácia, sendo que quatro aconteceram e foram desperdiçadas ainda na primeira parte e só a quinta apareceu na segunda. Apesar de o dado espelhar uma clara falta de eficácia da Seleção Nacional, também sublinha uma clara diferença de assertividade face à fase de grupos: no conjunto dos três jogos anteriores, contra RD Congo, Uzbequistão e Colômbia, Portugal criou apenas nove ocasiões flagrantes.

[ ???????? Portugal 2-1 Croácia ???????? ]

Sofrimento à portuguesa, rumo aos oitavos ???? ????Portugal entrou bem, deixou-se surpreender e saiu vivo da fase "montanha russa" de um jogo com emoção até ao fim, onde tudo aconteceu, desde o primeiro golo em "mata-mata" de CR7, passando pela sua… pic.twitter.com/eiYmGN9J1p — GoalPoint (@_Goalpoint) July 3, 2026

4. As tendências de passe que envolvem os centrais

A assertividade cresceu, a objetividade melhorou, a verticalidade continua a escassear. Dentro das cinco maiores tendências de passe da Seleção Nacional contra a Croácia, quatro envolvem um defesa-central. Só a conexão entre Nuno Mendes e Rafael Leão na esquerda acaba por quebrar a ideia clara de que grande parte do jogo de Portugal passa por Rúben Dias, Renato Veiga e Vitinha, numa zona demasiado recuada do terreno e que dificilmente permite acesso aos espaços que encontram finalizações.

[ ???????? Portugal 2-1 Croácia ???????? ]

Sofrimento à portuguesa, rumo aos oitavos ???? ????Portugal entrou bem, deixou-se surpreender e saiu vivo da fase "montanha russa" de um jogo com emoção até ao fim, onde tudo aconteceu, desde o primeiro golo em "mata-mata" de CR7, passando pela sua… pic.twitter.com/eiYmGN9J1p — GoalPoint (@_Goalpoint) July 3, 2026

4. Os jogadores portugueses que marcaram todos os golos em Mundiais na fase a eliminar

Um dado apenas e só curioso, mas que celebra os momentos decisivos. Ao marcar contra a Croácia nos 16 avos de final e chegar aos quatro golos em Campeonatos do Mundo depois do hat-trick contra a Suíça nos oitavos de final do Qatar, Gonçalo Ramos mantém-se num lote super restrito da história da Seleção Nacional: é um de quatro jogadores portugueses que marcaram todos os seus golos em Mundiais em jogos a eliminar. Pepe (oitavos de final do Mundial 2018 e oitavos de final do Mundial 2022), Nuno Gomes (3.º e 4.º lugares do Mundial 2006) e Raphael Guerreiro (oitavos de final do Mundial 2022) completam a lista.

Apenas quatro jogadores portugueses têm 100% dos seus golos em Campeonatos do Mundo marcados na fase a eliminar. ???????? ???? Golos em Mundiais (todos a eliminar):

???? Gonçalo Ramos — 4 ⚽

???? Pepe — 2 ⚽

???? Nuno Gomes — 1 ⚽

4️⃣ Raphaël Guerreiro — 1 ⚽ pic.twitter.com/sbNhjydyiU — Playmaker (@playmaker_PT) July 3, 2026

37. Os minutos de que Gonçalo Ramos precisa para marcar ou assistir no Mundial

Muito à boleia dos três golos que marcou à Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de há quatro anos, Gonçalo Ramos continua a alcançar números impressionantes no Campeonato do Mundo. O avançado tem um golo ou uma assistência a cada 37 minutos na competição, no que já é o melhor registo de um jogador português que tenha cinco ou mais contribuições para golo na prova. Em resumo, é mais eficaz do que Eusébio (54 minutos), José Torres (90 minutos), José Augusto (108 minutos), Bruno Fernandes (130 minutos), Pedro Pauleta (136 minutos) e ainda Cristiano Ronaldo (163 minutos).