O deputado António Carneiro foi este domingo eleito presidente da Comissão Política Distrital de Beja do Chega, com 62,5% dos votos, derrotando o líder desta estrutura partidária em funções, Mário Cavaco, anunciou o partido.

Em comunicado, a Distrital de Beja do Chega indicou que a Lista A, liderada por António Carneiro, venceu a comissão política distrital com 62,5% dos votos, enquanto a Lista B, de Mário Cavaco, ficou-se pelos 37,5%.

Segundo esta estrutura partidária, a lista de António Carneiro ganhou ainda o conselho de jurisdição e a mesa da assembleia distrital, com 61,3% dos votos contra 38,7% em ambos os órgãos.

Assinalando que “o momento é agora de união”, a distrital de Beja do Chega salientou que “o objetivo comum deve continuar a ser o fortalecimento do partido no distrito, colocando sempre os interesses dos militantes e da região acima de qualquer divergência”.

Natural de Mirandela, no distrito de Bragança, António Carneiro, de 57 anos, é formado em Agronomia pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja.

Antigo militante do CDS-PP, onde chegou a liderar a distrital de Beja, António Carneiro assumiu em novembro de 2025 o mandato de deputado do Chega eleito por Beja, depois de Rui Cristina ter renunciado, na sequência da sua eleição para a presidência da Câmara de Albufeira, no distrito de Faro.

No anúncio da candidatura à Distrital, no início de junho passado, o atual deputado do Chega eleito por Beja considerou que o Baixo Alentejo “exige uma voz firme, corajosa e verdadeiramente comprometida com a sua terra”.