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O anúncio foi feito este domingo: pela primeira vez, desde 1962, a FIFA reverteu a suspensão imposta por cartão vermelho num Mundial, permitindo a Folarin Balogun entrar em campo com a seleção norte-americana na segunda-feira, no jogo dos oitavos de final contra a Bélgica. A decisão da FIFA terá sido tomada depois de Donald Trump ter telefonado diretamente a Gianni Infantino, a pedir uma revisão da suspensão.

O telefonema entre o Presidente dos Estados Unidos e o presidente da FIFA terá acontecido na quarta-feira, no mesmo dia do jogo dos EUA contra a Bósnia e Herzegovina, em que o melhor marcador da seleção anfitriã na competição foi expulso por pisar o tornozelo de Tarik Muharemović. A informação do telefonema é avançada pelo New York Times, que cita três fontes com conhecimento da conversa, mas a Associated Press e o The Guardian também noticiaram o “lobby” da Casa Branca junto da FIFA.

Questionada pelo The Athletic, do New York Times, a Casa Branca confirmou que Infantino e Trump falaram ao telefone esta semana, sem especificar, contudo, se foi feito um pedido explícito sobre o caso de Balogun.

“A decisão fica suspensa por um período probatório de um ano. No caso de Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração”, anunciou a FIFA, baseando-se no artigo 27 do seu código disciplinar, segundo o qual “o órgão competente pode decidir suspender, total ou parcialmente, a execução de uma medida disciplinar”.

Donald Trump reagiu à decisão da FIFA com uma publicação na Truth Social. “Obrigado à FIFA por fazer a coisa certa, e reverter uma grande injustiça!“, pode ler-se na curta publicação. Apesar do seu envolvimento na preparação para o Mundial e da sua amizade com Infantino, o Presidente norte-americano tem-se mantido afastado da competição: até agora, não marcou presença em nenhum jogo e esta é apenas a terceira publicação que faz sobre o Mundial desde que este começou.

No sentido oposto, a decisão da FIFA foi criticada pela federação da Bélgica, que disse “estar a investigar todas as potenciais opções”. “Eu não sabia que nos escritórios da FIFA, o 5 de julho correspondia ao 1 de abril”, ponderou por sua vez o treinador Rudi Garcia, referindo-se ao Dia das Mentiras.

A última vez que a FIFA reverteu uma suspensão a um jogador foi em 1962, quando o avançado da seleção brasileira Garrincha foi autorizado a jogar na final contra a Checoslováquia no Mundial do Chile, depois de ter sido expulso no jogo das meias-finais. A decisão da FIFA aconteceu depois de um telefonema do então primeiro-ministro brasileiro, Tancredo Neves. O Brasil acabou por ganhar a competição com uma vitória na final por 3-1.

Notícia atualizada às 00h00 com confirmação da Casa Branca e reação da Bélgica