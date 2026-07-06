A UEFA condenou esta segunda-feira a decisão da FIFA de reverter a suspensão aplicada ao jogador norte-americano Folarin Balogun, que recebeu um cartão vermelho no jogo contra a Bósnia-Herzegovina.

“A decisão de ontem de suspender por um período probatório de um ano a aplicação da suspensão automática de um jogo, consequência do cartão vermelho dado ao jogador Folarin Balogun, ultrapassou todos os limites”, sublinha a UEFA, em comunicado.

A instituição também afirma que “as regras são passíveis de interpretação”, mas não neste caso em concreto, e lembra que o castigo aplicado ao jogador norte-americano “não é uma opção discricionária e não requere a decisão de um órgão competente para ser aplicada”, mas sim um principio consagrado no regulamento da FIFA.

“Quando a certeza das regras deixa de ser garantida pelos seus responsáveis, a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade da competição é prejudicada”, avisa a UEFA, que afirma que a decisão “cria um precedente no torneio em curso“ e que poderá exigir a aplicabilidade de opções semelhantes a outros jogadores.

No domingo, a Comissão Disciplinar da FIFA decidiu reverter a suspensão de Balogun, anunciando em comunicado a suspensão do castigo imposto ao jogador durante um período probatório de um ano, algo que aconteceu após um telefonema de Donald Trump a Gianni Infantino, na quarta-feira. O jogador tinha sido suspenso no jogo contra a Bósnia-Herzegovina, após ter pisado a parte de trás da perna do jogador adversário Tarik Muharemović, obrigando-o a receber tratamento médico.

O telefonema entre os dois foi confirmado pela Casa Branca ao The Athletic, no domingo, mas sem especificar o conteúdo do contacto.

A decisão provocou protestos por parte da Associação Real de Futebol Belga (RBFA, sigla inglesa), que, em comunicado, se mostrou “chocada” com a decisão, lembrando que o Código Disciplinar da FIFA refere que a atribuição de um cartão vermelho resulta na suspensão automática do jogador na partida seguinte.

“A fim de salvaguardar os direitos legítimos de todas as equipas participantes e proteger os princípios fundamentais do fair play no nosso desporto, tanto neste Campeonato Mundial da FIFA quanto em futuras edições do torneio, a RBFA está a investigar todas as opções possíveis“, acrescentou.

Do mesmo modo, o selecionador belga, Rudi Garcia, ironizou, afirmando não saber que o 5 de julho correspondia ao 1 de abril, referindo-se ao Dia das Mentiras.