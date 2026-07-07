A Fiat aproveitou o Citroën Ami, produzido em Marrocos, para entrar no mercado dos quadriciclos baratos com dois lugares, lançando o Topolino. Agora, a marca italiana prepara-se para começar a propor um quadriciclo com quatro lugares que pretende ocupar o espaço entre os quadriciclos e os citadinos, mas sempre com ênfase num preço particularmente acessível. Denominado Multiplina Concept, que vai dar origem ao Multiplina, o novo quadriciclo terá chegada ao mercado agendada para breve.

O anúncio foi realizado durante o Investor Day 2026, o evento em que a administração da Stellantis revelou as novidades que as diferentes marcas do grupo reservam para os próximos anos. O Fiat Multiplina, concebido como homenagem ao Fiat 600 Multipla de 1956, mas com uma estética muito mais agradável, será homologado como quadriciclo, à semelhança do que já acontece com o Topolino. No entanto, será mais comprido, mais espaçoso, mais potente e com uma autonomia superior, o que não o impedirá de surgir com um preço substancialmente mais baixo do que o praticado pelos automóveis citadinos eléctricos convencionais.

O Fiat 600 Multipla de 1956 4 fotos

O Topolino é um quadriciclo ligeiro com 2,41 metros de comprimento, equipado com um motor com 8,2 cv alimentado por uma bateria de 5,5 kWh de capacidade que assegura uma autonomia de 75 km. A velocidade máxima está limitada a 45 km/h, o que significa que pode ser conduzido por indivíduos com apenas 16 anos e carta de condução AM, que permite guiar motociclos com 50 cm³, sendo este quadriciclo comercializado por 9.990€.

O Fiat Topolino, um quadriciclo ligeiro eléctrico com lugar para dois 5 fotos

Ao contrário do Topolino, o Fiat Multiplina será considerado um quadriciclo pesado, com mais bateria, mais autonomia e uma velocidade máxima de até 90 km/h, graças a um motor com 20 cv. Com a capacidade de transportar quatro adultos, o Multiplina será, tal como o Topolino, fabricado na fábrica da Stellantis em Kenitra, Marrocos, de onde também saem o Citroën Ami e o Opel Rocks Electric. O preço do futuro Multiplina, que exige uma carta de condução B1, para jovens com 16 anos, ficará provavelmente abaixo de 15.000€.