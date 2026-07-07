O incêndio que atingiu a área do Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Xertelo, Montalegre, entrou em resolução às 20h45, mantendo-se no local 88 bombeiros e 24 viaturas, segundo a Proteção Civil.

O fogo teve início pelas 21h00 de segunda-feira e atingiu predominantemente uma área de mato, mas numa zona sensível do Parque Nacional da Peneda-Gerês, no distrito de Vila Real.

Pelas 18h30, num ponto de situação feito à agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, já avançava que o incêndio estava a ceder aos meios, explicando que teve origem em três locais distintos e suspeitando que terá tido origem “numa intenção deliberada”.

Na altura, Hernâni Carvalho apontou para cerca de “200 hectares já afetados”, numa área sensível, de reserva da biosfera.

Segundo a Proteção Civil, o fogo entrou em fase de resolução às 20h45. O comandante descreveu este como um “incêndio complexo, que decorre a mais de mil metros de altitude”, numa zona de “orografia muito complicada e muito difícil para a progressão das equipas”, apontando ainda para um “quadro complexo”, aliando a orografia às condições meteorológicas, como o calor intenso.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 21h15, estavam mobilizados para o combate a este fogo 88 operacionais e 24 viaturas.

Vila Real é um dos distritos abrangidos pela situação de alerta, prolongada até quinta-feira, devido à manutenção da onda de calor e às previsões meteorológicas ainda de grande adversidade.