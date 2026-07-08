O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla inglesa), Tom Fletcher, reuniu-se com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordenar a resposta às consequências dos sismos de 26 de junho.

No encontro na terça-feira estiveram também presentes o ministro dos Negócios Estrangeiros, Yván Gil, e o presidente do Parlamento – irmão da chefe de Estado – Jorge Rodríguez, que afirmou no Telegram que a reunião teve como objetivo “coordenar esforços após os recentes sismos”, que provocaram pelo menos 3.685 mortos, 16.740 feridos e deixaram 17.907 pessoas sem habitação.

Durante a reunião, em que participou igualmente o coordenador residente das Nações Unidas na Venezuela, Gianluca Rampolla, foi avaliada a assistência integral às famílias afetadas, acrescentou o deputado.

O canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitiu imagens do encontro e assinalou que Fletcher tem no país uma “agenda de trabalho coordenada com o Governo nacional para rever as ações” seguintes perante a tragédia.

Segundo Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, a visita terá a duração de quatro dias, durante os quais Fletcher deverá reunir-se com sobreviventes e equipas de primeira linha que prestaram assistência, bem como com altos responsáveis do Governo e pessoas envolvidas em operações de busca e resgate.

Fletcher intervirá esta quarta-feira a partir de Caracas numa sessão informativa virtual a nível ministerial sobre a resposta humanitária à tragédia, os próximos passos e o contributo que os Estados-membros da ONU podem dar.

Dujarric sublinhou ainda que o financiamento total destinado ao Plano de Resposta Humanitária para a Venezuela aumentou para 300 milhões de dólares (255 milhões de euros), quando antes da tragédia a iniciativa tinha recebido cerca de 115 milhões de dólares (98 milhões de euros).

“Esperamos ter mais informação sobre isso na sessão informativa que Tom Fletcher oferecerá amanhã de manhã aos Estados-membros”, destacou.

O porta-voz da Secretaria-Geral reiterou também que, no terreno, a ONU e os seus parceiros humanitários estão a ajudar a coordenar e prestar assistência “para satisfazer as necessidades mais urgentes da população, em apoio aos esforços liderados pelo Governo da Venezuela”.