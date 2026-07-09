Dez elementos dos No Name Boys — claque não oficial ligada ao Benfica — foram detidos esta quinta-feira, numa operação levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública, avança o Correio da Manhã. Os detidos são suspeitos de agressões praticadas antes do jogo de futsal entre as equipas do Sporting e do Benfica, em fevereiro de 2026.

Em comunicado, a PSP, através da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, adianta que desenvolveu, desde as 7h desta quinta-feira, “uma operação policial, de grande envergadura [denominada KICKOFF], na Área Metropolitana de Lisboa, resultante de um inquérito dirigido pela 11ª Secção do DIAP de Lisboa e que visa a investigação da eventual prática de crimes relacionados com a violência no desporto”.

Foram cumpridos 11 mandados de buscas domiciliárias, onde foi apreendida diversa prova material.

Segundo a CNN, as agressões praticadas pelos elementos dos No Name Boys foram registadas junto ao Pavilhão João Rocha, casa das modalidades do Sporting (e palco do jogo de futsal em causa), e ao Estádio de Alvalade.

A 19 de fevereiro, 124 pessoas (63 afetas ao Benfica e 61 ao Sporting) envolveram-se numa enorme rixa, que terminou com a detenção — e posterior libertação — dos elementos envolvidos.