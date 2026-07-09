A Força Operacional Conjunta (FOCON), com 62 operacionais, que esteve em missão na Venezuela após os sismos regressa a Portugal na sexta-feira, em voo da Força Aérea, devendo chegar a Beja durante a manhã.

Segundo o comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a equipa portuguesa que apoiou operações de busca e salvamento na região de La Guaira, uma das mais afetadas pelos dois sismos devastadores que atingiram a Venezuela, deve aterrar na Base Aérea nº11 em Beja pelas 10h45.

A equipa nacional vai ser recebida pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, pelo presidente da ANEPC, José Manuel Moura, pela embaixadora da Venezuela em Portugal, Mary Flores, e pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre.

A missão portuguesa ficou marcada pelo salvamento de Hernán Gil, de 44 anos, que permaneceu durante sete dias sob os escombros do parque de estacionamento de um centro comercial. A vítima foi localizada e retirada com sucesso após 76 horas consecutivas de trabalho da FOCON, em estreita cooperação com equipas internacionais, numa operação que evidenciou a elevada capacidade técnica, a resiliência e o espírito de missão dos operacionais envolvidos”, recordou a ANEPC em comunicado.

A equipa portuguesa trabalhou com autoridades venezuelanas e equipas internacionais durante mais de uma semana.

“A missão decorreu no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, reafirmando a capacidade de Portugal para projetar rapidamente meios especializados para responder a situações de catástrofe, contribuindo para o esforço internacional de apoio às populações afetadas”, lê-se no comunicado da ANEPC.

A equipa portuguesa, de 62 elementos, integrou “operacionais da estrutura de Comando e da Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), bem como seis cães de busca e salvamento”.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.811 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 102 portugueses e lusodescendentes, e outros 57 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos esteve sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.