A GNR deteve três homens, entre os 21 e os 38 anos, por suspeitas de tráfico de droga e apreendeu cocaína, liamba, haxixe e canábis, nos concelhos de Reguengos de Monsaraz e Borba, revelado esta quinta-feira.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR explicou que as detenções foram efetuadas através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz, na quarta-feira.

“Dois dos suspeitos foram detidos em Reguengos de Monsaraz e o outro no concelho de Borba”, precisou fonte da guarda contactada pela agência Lusa.

Segundo o comunicado, na sequência de uma investigação por tráfico de droga, os militares executaram sete buscas domiciliárias e cinco buscas não domiciliárias.

No âmbito desta operação, além das detenções, apreenderam 72 doses de cocaína, 43 de liamba, 23 de haxixe e oito sementes de canábis.

Uma balança de precisão, quatro bicicletas em ferro e diverso material para acondicionamento de droga constam também do material apreendido.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz e os suspeitos estão detidos nas instalações da GNR em Reguengos de Monsaraz.

De acordo com a força de segurança, está previsto que sejam presentes na tarde desta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

A ação policial contou com o apoio dos destacamentos de intervenção de Évora e Portalegre, com militares dos destacamentos territoriais de Estremoz e Reguengos de Monsaraz, do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Évora e do Núcleo Digital Forense dos Comandos Territoriais de Beja e Faro.