Um incêndio de proporções “excecionais” na conhecida floresta de Fontainebleau, perto de Paris, está a preocupar as autoridades: já obrigou a retirar mais de 900 pessoas das localidades, mobilizou quatro aviões e dois helicópteros, obrigou à interrupção da circulação ferroviária e rodoviária e teve implicações também no tráfego aéreo durante o fim de semana.

As autoridades têm estado a descrever o incêndio como “muito violento” nesta floresta, muito visitada por turistas, que alberga o castelo preferido de Napoleão, refere o Nouvel Observateur. O fogo começou no final da tarde de domingo na floresta de Fontainebleau, a cerca de 60 quilómetros a sudeste da capital, uma antiga reserva de caça real.

Cerca de 850 bombeiros, acompanhados por dezenas de viaturas, combatem as chamas, que já terão consumido mais de mil hectares, de acordo com o balanço feito esta segunda‑feira. As duas aeronaves Canadair estão atualmente em operação.

????Dans le cadre des incendies du sud #seineetmarne, deux canadair s'apprêtent à écoper dans la Seine entre Chartrettes et Bois-le-Roi.

????Un message #FRALERT envoyé sur tous les téléphones portables bornant dans ces zones d'ici quelques minutes avant l'arrivée des moyens aériens pic.twitter.com/BKDxtOQ29o — Préfet de Seine-et-Marne (@Prefet77) July 13, 2026

Quinze casas foram evacuadas na aldeia de Vaudoue, e os bombeiros protegem várias outras localidades da zona, informou o serviço de bombeiros do departamento de Seine‑et‑Marne.

Já o ministro do Interior (correspondente ao ministro da Administração Interna português) avançou que foram retiradas “centenas de pessoas”. Laurent Nuñez afirmou que não tem o “número exato”, mas estima que sejam “cerca de 900 pessoas”, cita-o o Le Monde. Eram “casas localizadas principalmente na orla da floresta”.

Je me suis rendu ce matin auprès des sapeurs-pompiers et de l’ensemble des forces mobilisées sur le feu de forêt de Noisy-sur-École en Seine et Marne. Cet incendie a déjà parcouru 800 hectares de la forêt de Fontainebleau, un peu moins de 5% de la surface du massif. Près de 600… pic.twitter.com/WfYfsCrlO0 — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 13, 2026

A A6, uma das principais ligações norte‑sul do país, esteve cortada no domingo, e os constrangimentos estenderam‑se à linha ferroviária de alta velocidade que liga Paris ao sudeste. Os passageiros enfrentaram atrasos de até seis horas nos comboios que chegavam ou partiam da Gare de Lyon, segundo a empresa ferroviária francesa SNCF. Também no domingo, uma coluna de fumo visível a 20 quilómetros de distância causou constrangimentos nos voos.

É a primeira vez que aviões de combate a incêndios do sul do país são enviados para atuar na região de Paris, avançou Eric Brocardi, da Federação Nacional de Bombeiros de França, ao Le Monde.

O país atravessa a terceira onda de calor desde maio, aumentando o risco de incêndios e obrigando a desligar temporariamente três centrais nucleares. Com temperaturas a aproximarem-se dos 40°C, os organizadores da Volta a França tiveram de encurtar a etapa de domingo em 30 km.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, informou que os incêndios florestais já consumiram 17 mil hectares desde o início do ano.

Texto editado por Dulce Neto