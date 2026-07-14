A empresa sueca Ericsson registou um lucro líquido de 4.963 milhões de coroas suecas (cerca de 446 milhões de euros) no primeiro semestre, uma queda de 44% comparativamente a 2025, informou esta terça-feira a empresa de telecomunicações.

Entre janeiro e junho, as vendas líquidas da empresa sueca caíram 8% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 102.022 milhões de coroas (cerca de 9.180 milhões de euros), prejudicadas pelo efeito negativo das taxas de câmbio e pela queda nas receitas provenientes de licenças de patentes.

O resultado operacional líquido (EBIT) no primeiro semestre caiu para 7.362 milhões de coroas (cerca de 662 milhões de euros), uma diminuição de 40% relativamente ao período homólogo.

Segundo a empresa, o resultado foi afetado negativamente pelos encargos de reestruturação, que só neste semestre atingiram os 4.400 milhões de coroas (cerca de 396 milhões de euros).

O presidente executivo (CEO) da empresa, Börje Ekholm, salientou em comunicado que, nos últimos anos, a Ericsson reforçou o portfólio de produtos para tirar partido da próxima onda de conectividade impulsionada pela Inteligência Artificial (IA).

No entanto, alertou para o aumento do custo dos componentes dos equipamentos de telecomunicações provocado pela crescente implantação desta tecnologia.

“No segundo trimestre, tomámos medidas para atenuar a inflação dos custos dos componentes. À medida que o impacto se intensificar nos próximos trimestres, continuaremos a implementar medidas internas e ajustes de preços para ajudar a compensar esse efeito”, afirmou o CEO.